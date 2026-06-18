Цицлестата хрватската старлета разголена крај базенот: Јосипа им го „штукна умот“ на своите обожаватели и ги претвори во еротски уживатели (ВИДЕО)

Календарски летото само што не започнало, но најпопуларната хрватска старлета, Јосипа Каримовиќ, веќе се обиде да им го „штукне“ умот на многу мажи, со своите разголени, гигантски, силиконски атрибути.

Јосипа уживаше релаксирајќи се на базенот во толку минијатурно бикини, што во него многу повеќе се на мегдан одошто ги крие нејзините бујни секси облини, така што нејзините обожаватели ги претвори во еротски уживатели.

Како и не би, кога цицлестата старлета изгледа повеќе од предизвикувачки и провокативно, а за нејзиниот сексапил овој пат најмногу му должи на минијатурниот костим за капење што божем ја покрива голотијата на популарната Хрватка.

Бикинито на неа многу тоа открива, а речиси ништо покрива, поради што мноштвото обожаватели на силиконска старлета се во слатка агонија, додека плакнат очи во нејзината еротска хармонија со смелата летна бикини мода.

Фото и видео: Инстаграм/karimovicjosipaaa