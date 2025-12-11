Чорба од спанаќ и тиквици

Многу вкусна чорба, лесна и брза за подготовка

Состојки:

1 праз, ситно исецкан

1 голем компир, исечен на коцки

2 средни тиквички исечени на коцки

200 грама свеж спанаќ

3 чаши зеленчукова супа

1/2 лажичка куркума во прав

сол, мелен црн бибер и маслиново масло

Подготовка:

Спанаќот измиен и исцеден пропржете го во малку маслиново масло додека не омекне. Извадете од тавата и оставете настрана.Во тенџере, на загреано маслиново масло, но на умерена температура, испржете ги кратко празот, компирите на коцки, тиквичките, додате ја куркумата и зачинете, пржете сè заедно две минути прелијте со супа и гответе околу 10 минути. Додадете го спанаќот, и на умерена температура гответе уште 10 минути. Да ја добиете саканата текстура, изблендирајте. Доколку сакате, додадете павлака.

Уживајте!!!

Извор: Kurir

Foto: Freepik