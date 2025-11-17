Чорба од праз и компири

Празот не е омилен зеленчук на секого, но во овој малку понеобичен начин на подготовка на чорби, празот е вистинската ѕвезда!
Состојки:
500 грама компири
1 цел праз
2,5 дл вода
2,5 дл млеко
1 коцка за супа
1 мал кромид
2 парчиња чадена сланина
2 лажици брашно
сув зеленчук, бибер
околу 6 дл млака вода
Подготовка:
Исчистете ги компирите и исецкајте ги на коцки, додадете 2,5 дл вода, иста количина млеко и една коцка за супа. Во меѓувреме, добро измијте го празот и исечете го на прстени. Кога компирите малку ќе омекнат, додадете го празот. Во посебна тава, ситно исецкајте ја сланината и лесно запржете ја. Додадете го ситно сецканиот кромид. Лесно запржете сè заедно. Посипете со 2 лажици брашно и прелијте го во празот и компирите. Прелијте сè со 6 дл млака вода и гответе околу 25 минути. Кон крајот, зачинете го јадењето по вкус. Гответе уште неколку минути и сервирајте.
Извор: Курир
Фото:Freepik