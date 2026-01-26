Чорба од леќа и зеленчук

Вкусно, едноставно и брзо јадење кое ќе ни го зајакне имунитетот и убаво ќе нè стопли во текот на овие зимски денови…
Состојки:
200 грама леќа
маслиново масло
1 кромид
1 морков
1 корен од целер + стебло (листови)
1 свежа пиперка
1 праз
2 чешниња лук
2 средни компири
50 мл доматно пире
по вкус зачини: чили, сол, бибер
1 китка сецкан магдонос
Подготовка:
Добро измијте ја леќата, нема потреба да ја потопувате.Пржете го сецканиот кромид во маслиново масло додека малку не омекне, додадете ги сецканите моркови, пиперките и целерот. Кога ќе поруменат, додадете го сецканиот праз, лукот и чилито. Налејте доволно вода за да ги покрие состојките, додадете ги сецканите компири, доматите, леќата, сол и црн пипер. Посипете со магдонос, но оставете малку за крај. Гответе на тивок оган околу 20 минути, додека зеленчукот и леќата не се сварат. Додадете уште малку вода доколку е потребно, но погрижете се да остане густа. Просипете ја сварената чорба со преостанатиот сечкан магдонос пред сервирање.Сервирајте топло.
извор:Курир
фото:Freepik