Чоколадни колачиња без печење! Лесно се прават и се топат во уста

Воодушевете го вашето семејство и гостите со фантастичен десерт кој многу лесно се прави и се топи во уста. Дури и почетниците во кујна не би требало да имаат проблем со подготовката… Уживајте!

СОСТОЈКИ:

За корите:

200 гр искршени интегрални бисквити
80 гр стопен путер

За фил:

3 лажички желатин во прав
3 супени лажици топла вода
250 гр крем сирење
3/4 чаша шеќер
чаша стопено темно чоколадо
600 мл шлаг
2 лажички екстракт од ванила

За прелив:

300 гр темно чоколадо
150 мл шлаг

Подготовка:

фото: Youtube

Извор: Курир

