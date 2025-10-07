Чоколадни колачиња без печење! Лесно се прават и се топат во уста

Воодушевете го вашето семејство и гостите со фантастичен десерт кој многу лесно се прави и се топи во уста. Дури и почетниците во кујна не би требало да имаат проблем со подготовката… Уживајте!

СОСТОЈКИ:

За корите:

200 гр искршени интегрални бисквити

80 гр стопен путер

За фил:

3 лажички желатин во прав

3 супени лажици топла вода

250 гр крем сирење

3/4 чаша шеќер

чаша стопено темно чоколадо

600 мл шлаг

2 лажички екстракт од ванила

За прелив:

300 гр темно чоколадо

150 мл шлаг

Подготовка:

фото: Youtube

Извор: Курир