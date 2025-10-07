Чоколадни колачиња без печење! Лесно се прават и се топат во уста

Воодушевете го вашето семејство и гостите со фантастичен десерт кој многу лесно се прави и се топи во уста. Дури и почетниците во кујна не би требало да имаат проблем со подготовката… Уживајте!
СОСТОЈКИ:
За корите:
200 гр искршени интегрални бисквити
80 гр стопен путер
За фил:
3 лажички желатин во прав
3 супени лажици топла вода
250 гр крем сирење
3/4 чаша шеќер
чаша стопено темно чоколадо
600 мл шлаг
2 лажички екстракт од ванила
За прелив:
300 гр темно чоколадо
150 мл шлаг
Подготовка:
фото: Youtube
Извор: Курир