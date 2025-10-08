Чоколадна фантазија – кремаст колач кој се приготвува за 15 минути

Доколку обожувате кремасти и сочни колачи, испробајте го овој рецепт, а ќе ви бидат потребни само 15 минути за да добиете превкусен десерт.

Потребни состојки:

300 гр бисквити со какао

300 гр обични бисквити

2 пудинзи од ванила

100 гр чоколадо

50 гр путер или маргарин

шеќер по желба

1 ванилин шеќер

500 мл млеко

малку млеко за бисквитите

малку бело чоколадо за декорација

Подготовка:

Сварете го пудингот во млеко, додадете путер и чоколадо и сè измешајте. Потесен плех обложете со проѕирна фолија. Загрејте малку млеко околу 200 мл, а потоа додадете ванилин шеќер и измешајте. Потопете го светлиот бисквит во млеко, па премачкајте го со крем од пудинг и ставете го во плехот, потоа потопете го темниот бисквит во млеко, премачкајте го и залепете го на светлиот и така до крај.

Покријте со фолија и оставете го колачот 10 минути во фрижидер, а потоа префрлете го на послужавник или друга чинија. Отстранете ја фолијата и премачкајте го со остатокот од кремот и посипете го со рендано бело чоколадо или кокос. Вратете го во фрижидер за повторно малку да се излади и исечете го дијагонално како што е прикажано во видеото.

извор:karmin/tocka

фото:You tube printscreen/ bakina kuhinja