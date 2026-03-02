Чоколаден мус со кафе и карамел – десерт што се топи во уста

Потребни состојки (за 4 порции)

200 г темно чоколадо

200 мл слатка павлака

2 лажици шеќер

1 шот силно еспресо (или 50 мл силно кафе)

1 лажичка ванила

прстофат сол

За карамел прелив:

100 г шеќер

30 г путер

80 мл слатка павлака

Подготовка

Темното чоколадо растопете го на пареа или во микробранова печка, мешајќи на кратки интервали за да не загори.

Додадете го еспресото и ванилата во растопеното чоколадо и добро измешајте.

Во посебен сад изматете ја слатката павлака со шеќерот додека не стане лесен крем.

Полека соединете ја павлаката со чоколадната смеса, мешајќи внимателно за да остане воздушеста текстура.

Поделете го мусот во чаши и ставете го во фрижидер најмалку 2 часа.

Подготовка на карамел

Во мало тенџере растопете го шеќерот на средна температура додека не добие златно-кафена боја.

Додадете путер и мешајте додека се стопи.

Полека додајте ја слатката павлака и мешајте додека смесата стане мазна.

Сервирање

Пред сервирање прелијте го мусот со топол карамел и по желба декорирајте со рендано чоколадо, зрна кафе или кршени бисквити.

Овој десерт не само што изгледа атрактивно во чаша, туку и нуди совршен баланс меѓу сладок карамел, интензивно чоколадо и ароматично кафе.

извор:курир.мк

фото:ChatGPT