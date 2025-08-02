Живот и стил

Чизкејк со диња

Освежителен десерт во форма на чизкејк од диња ќе ги воодушеви сите љубители на ова летно овошје. 

Состојки:

За основата:

  • 160 грама мелени бисквити
  • 3 лажици долготрајно млеко
  • 60 грама растопен путер

 

За кремот:

  • 1 мелен желатин
  • 350 грама слатка павлака
  • 170 грама шеќер во прав
  • 300 грама крем сирење
  • 350 грама диња

 

Подготовка:

Навлажнете ги бисквитите со млеко и добро измешајте. Додадете го растопениот путер, добро измешајте, рамномерно распоредете во калап за торта ( 18-22 см) и притиснете за да добиете основа. Ставете во фрижидер 20 минути за да се збие основата. Прелијте го мелениот желатин со 5 лажици вода и оставете да набабри. Додадете шеќер во прав во ладната павлака и мешајте со електричен миксер. Додадете го крем сирењето и мешајте додека не добиете униформна павлака. Додека мешате додадете го растворениот желатин. Измешајте ја исечената диња (коцки) во павлаката и прелијте ја врз основата.

Оставете да се лади најмалку два часа.

 

Совет:
Можете да ја направите тортата и со друго овошје или компот од овошје.

Foto: Freepik

Извор: Курир

