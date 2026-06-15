Четири намирници кои помагаат да се избегнат сезонските алергии

Вклучувањето на овие намирници во вашата исхрана можеби нема целосно да ги отстрани симптомите, но ќе ви помогне сезоната на алергии да биде поподнослива и помалку задушлива. Иако овие намирници не се замена за лекови, тие можат да бидат корисни.

Пролетта е во воздухот – како и поленот. Справувањето со алергиите често започнува со основите: земање лекови на рецепт и користење прочистувач на воздух. Но, има повеќе што можете да направите за да го поддржите вашето тело за време на сезоната на алергии.

„Кога вашето тело ги перцепира релативно безопасните супстанции како поленот и другите алергени како натрапници, исто како што ги перцепира микробите и бактериите, вашиот имунолошки систем се активира, произведувајќи хистамини за да се бори против нив – и тоа е она што ги предизвикува симптомите на алергија“, вели диететичарката Анеса Чамбли за „Превенција“.

Изборот на тоа што јадете може да помогне во ублажување на симптомите. Одредени намирници се полни со хранливи материи кои можат да го намалат воспалението, да го стабилизираат ослободувањето на хистамин, па дури и да му помогнат на имунолошкиот систем да реагира поефикасно. Иако истражувањата за улогата на исхраната во ублажувањето на алергиите сè уште се во развој, одредени намирници покажуваат ветување во намалувањето на симптомите.

Некои од овие потенцијални опции за борба против алергии нема да ги заменат лековите, а нивното консумирање нема да ги „излечи“ вашите алергии, но сепак можат да го поддржат вашето целокупно здравје – па дури и може да ја направат сезоната на алергии малку поподнослива.

Куркума

Ѕвездата на куркумата е куркуминот, соединение со антиинфламаторни својства кое може да помогне во намалувањето на воспалението во вашите носните патишта, како и да го инхибира ослободувањето на хистамин, вели Чамбли.

Без разлика дали користите куркума во прав или свежа верзија во вашето готвење, обидете се да го комбинирате со прстофат црн пипер, што помага да се оптимизира апсорпцијата.

Црвен кромид

Кверцетинот е антиоксиданс кој може да помогне во спречувањето на ослободувањето на хистамин, што пак може да помогне во намалувањето на симптомите на алергија, особено оние поврзани со носот. Се наоѓа изобилно во црвениот кромид, како и во црвената зелка, бобинките, грозјето и јаболката.

Витамин Ц

Овој витамин секогаш се покажува како суперхерој, во овој случај делувајќи како природен антихистамин за ублажување на затнатоста или осветлување на црвените очи – да, исто како оние лекови за алергии што се продаваат без рецепт.

Исто така, помага во разградувањето на хистаминот што веќе е ослободен, па затоа има помало влијание врз вас и вашите симптоми. „Агрумите и пиперките се одлични извори“, објаснува Чамбли.

Сардини

Оваа риба е извор на антиинфламаторни омега-3 масни киселини, кои помагаат во стабилизирањето на клеточните мембрани, така што е помала веројатноста да ослободат хистамин кога ќе ги погоди алерген, вели Чамбли.

Клеточните мембрани се како порти што контролираат што влегува и што излегува – па затоа е важно да се одржат тие мембрани здрави.

Извор: Popara

Foto: Foto: Magnific