ChatGPT е забранет или недостапен во 20 земји

Chat GPT комбинира законодавство, технолошко филтрирање и механизми за надзор. Накратко, ChatGPT е забранет во Кина бидејќи веб-страницата и API-јата на OpenAI се хостирани на американски сервери. Користењето VPN е вообичаено решение, но дури и тоа може да се криминализира во Кина.

Други земји имаат забрани поради владина цензура или, ретко, поради загриженост за приватноста.

Земјите во кои е забранет GPT се следните: Кина, Северна Кореја, Иран, Куба, Сирија, Русија, Еритреја, Либија, Авганистан, Средноафриканска Република, Јужен Судан, Судан, Јемен, Бутан, Есватини, Чад, Бурунди, Хонгконг, Белорусија.

ChatGPT е одлична алатка која навистина може да помогне со многу работи, но луѓето прават грешка користејќи ја за да потврдат информации – во што е навистина лоша.

Иако на почетокот изгледа едноставно да се програмира за да ги потврди информациите дадени од корисникот кога ќе му биде поставено прашање, тоа е очигледно проблем за нив.

фото:Frepik

извор:нетпрес