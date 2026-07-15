Цеца бесна гази низ поплавената вила на Дедиње и бара итна отштета – „Ова е пекол и срамота!“ (видео)

Музичката ѕвезда Цеца Ражнатовиќ се соочи со вистински кошмар пред својата луксузна вила во белградската населба Дедиње по враќањето од одмор.

Поради голема водоводна хаварија и ископана дупка од која водата тече веќе 10 дена, нејзиниот приод кон куќата е целосно поплавен и под вода. Пејачката јавно побара итна реакција од надлежниот Водовод и целосна санација на направената материјална штета.

Цеца се огласи на својот Инстаграм профил за да им ги покаже на следбениците драматичните сцени пред својата резиденција. Додека во неверување газеше низ водата што во огромна количина се задржала пред капијата и самиот влез во имотот, таа не го криеше своето незадоволство од неажурноста на комуналните служби. На снимките јасно се гледа дека пред куќата е ископана огромна дупка, а проблемот очигледно не стивнува со денови.

„Погледнете, овде тече вода веќе повеќе од 10 дена, ми прави штета. Водовод да дојде овде бидејќи сè ми е раскопано. Имам бесплатен базен пред куќата“, изјави револтираната пејачка во своето обраќање.Барање за отштета и итна санација. Оваа хаварија не само што го нарушува секојдневното функционирање, туку се заканува и трајно да го оштети имотот.

Свесна за последиците што вишокот вода може да ги предизвика врз темелите и приодот, Ражнатовиќ остро реагираше и побара одговорност за настанатиот хаос.

„Санирајте ја штетата. Кој ќе ми ја плати оваа штета? Пекол и срамота“, луто порача Цеца, инсистирајќи на брзо решение на овој сериозен комунален проблем. Раскошната резиденција, која се простира на повеќе од две илјади квадратни метри, поседува мермерни скалила, украсни бакарни огради, па дури и приватен лифт и таен фризерски салон. Сепак, сиот овој луксуз моментално е во сенка на „пеколот“ што се случува пред самата капија, а пејачката сега чека надлежните да ја преземат одговорноста.

фото:Instagram printscreen/cecaraznatovic