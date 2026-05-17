Бугарката Дарина Јотова со „Бангаранга“ победи на Евровизија 2026 година

Бугарската претставничка Дара оствари историска победа на 70-тото издание на Евровизија во Виена со песната „Бангаранга“. Со освоени 516 поени, таа го обезбеди првиот триумф за својата земја, обединувајќи ги гласовите на жирито и публиката по долгогодишно отсуство на Бугарија од овој престижен музички натпревар.

Во арената Винер Штатхале во Виена, Бугарија го постигна својот најголем музички успех на меѓународната сцена. Пејачката Дара победи на Евровизија 2026 оставајќи го зад себе Израел со разлика од дури 173 поени. Овој триумф е особено значаен бидејќи доаѓа по паузата на земјата која не учествуваше на натпреварот од 2023 до 2025 година поради финансиски причини.

Победата на Дара претставува прв случај по 2017 година каде и стручното жири и публиката гласаа за ист победник, што го потврдува широкиот апел на нејзиниот настап. Финалниот пласман на првите пет земји беше следен:

Бугарија – 516 поени

Израел – 343 поени

Романија – 296 поени

Австралија – 287 поени

Италија – 281 поен

Победничката нумера „Бангаранга“ се истакна со специфична комбинација на современ електро-поп звук и длабоки балкански етно-мотиви. Инспирацијата за сценскиот настап и кореографијата потекнува од Кукерите, традиционален бугарски обичај за бркање на злите духови, што на европската сцена беше претставено преку енергичен и мистичен перформанс. Самиот наслов на песната е изведен од јамајкански сленг кој означува „хаос“ или „бунт“, но во контекст на изведбата на Дара, тој симболизира „среќен бунт“ и внатрешна моќ. Дарина Николаева Јотова, родена во Варна.

Јубилејното 70. издание на натпреварот, водено од Викторија Сваровски и Михаел Островски, не помина без политички тензии. Одлуката на Европската радиодифузна унија да му дозволи учество на Израел и покрај војната во Газа, доведе до официјален бојкот од страна на Шпанија, Холандија, Ирска, Словенија и Исланд. Сепак, во ревијалниот дел беа прославени седум децении постоење со настапи на легенди како Александар Рибак, Руслана и групата Лорди. Во ваква поларизирана атмосфера, убедливата победа на Бугарија се толкува како момент на ретко културно обединување, при што Дара го собори рекордот за најголема бодовна предност во историјата на натпреварот, кој претходно го држеше Рибак од 2009 година.

Со оваа победа, Софија е официјално потврдена како град домаќин на Евровизија во 2027 година.

фото:Instagram porintscreen/eurovision