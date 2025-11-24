Брзо и здраво: Погачици од спелтино брашно и јогурт

Ако барате едноставен, брз рецепт за здраво печиво, овие од спелтино брашно и јогурт се одличен избор. Подготвени се за само неколку минути, а вкусот и мекоста ги прават омилени кај сите.

Состојки:

500 мл јогурт

400 грама спелтино брашно

прстофат сол

1 прашок за пециво

Подготовка:

Во длабок сад измешајте ги сите состојки додека не добиете компактна смеса. Смесата поделете ја на 6 еднакви делови, од нив направете топчиња или оформете ја смесата во едно парче. Одозгора по желба наросете ленено семе или овесни снегулки. Печете во загреана рерна на 180°C, 20–25 минути, додека печивата не добијат златна боја.

Извор: Kurir

Foto: Freepik