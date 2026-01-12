Брзо и ефикасно: Еве како да спречите замрзнување на бравите на вратите во текот на зимата

Зимските температури, снегот и влажноста често предизвикуваат замрзнување на бравите на вратите, што може да доведе до непријатни ситуации и оштетувања.

Со навремена подготовка и правилно одржување, може да се избегнат повеќето проблеми. Прво, важно е редовно да се чистат бравите и механизмите на вратите. Влагата и нечистотијата што се акумулираат во бравата лесно се замрзнуваат на ниски температури. Се препорачува да се користат специјални спрејови за брави или силиконски средства што ја истиснуваат влагата и спречуваат замрзнување. Треба да се избегнуваат масла што задржуваат прашина.

Дихтунзите на вратите исто така играат голема улога. Ако се истрошени или оштетени, низ нив може да навлезат ладен воздух и влага. Редовно проверувајте ја состојбата на дихтунзите и премачкајте ги со глицерин или силикон за да ги одржите еластични и да спречите вратата да се залепи за рамката.

По дожд или снег, вратите и бравите треба да се избришат со сува крпа. Ова ја намалува количината на влага што може да замрзне во текот на ноќта. За надворешните врати, се препорачува да се постави настрешница за да се заштитат од директно изложување на врнежи.

Ако бравата замрзне, не употребувајте сила бидејќи тоа може да го скрши клучот или да го оштети механизмот. Наместо тоа, користете средство за одмрзнување или нежно загрејте го клучот и вметнете го во бравата.

Со редовно одржување и превентивни чекори, можете да избегнете замрзнување на бравите и вратите и да ја обезбедите безбедноста и функционалноста на вашиот дом во текот на зимата.

фото:Freepik

Извор: Kurir