Брзи кремасти тестенини со пилешко и печурки готови за 20 минути

Потребни состојки (за 2–3 лица)

300 г тестенини (пенe, фузили или шпагети)

250 г пилешко филе

200 г свежи печурки

2 чешниња лук

200 мл павлака за готвење

2 лажици маслиново масло

50 г рендан кашкавал или пармезан

сол и бибер по вкус

малку магдонос (по желба)

Начин на подготовка

Сварете ги тестенините во солена вода според упатството на пакувањето, потоа процедете ги.

Во тава загрејте маслиново масло и додадете исечкано пилешко на коцки. Пржете 4–5 минути додека не добие златна боја.

Додадете исечкани печурки и ситно сечкан лук, па гответе уште 3–4 минути.

Истурете ја павлаката за готвење, зачинете со сол и бибер и оставете сосот да се крчка 2–3 минути.

Додадете ги сварените тестенини во тавата и убаво измешајте.

Посипете со рендан кашкавал и свеж магдонос и сервирајте топло.

Совет

За поинтензивен вкус, можете да додадете малку пармезан или неколку капки лимонов сок во сосот.

фото:ChatGPT