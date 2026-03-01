Брзи кремасти тестенини со пилешко и печурки готови за 20 минути

Потребни состојки (за 2–3 лица)
300 г тестенини (пенe, фузили или шпагети)
250 г пилешко филе
200 г свежи печурки
2 чешниња лук
200 мл павлака за готвење
2 лажици маслиново масло
50 г рендан кашкавал или пармезан
сол и бибер по вкус
малку магдонос (по желба)
Начин на подготовка
Сварете ги тестенините во солена вода според упатството на пакувањето, потоа процедете ги.
Во тава загрејте маслиново масло и додадете исечкано пилешко на коцки. Пржете 4–5 минути додека не добие златна боја.
Додадете исечкани печурки и ситно сечкан лук, па гответе уште 3–4 минути.
Истурете ја павлаката за готвење, зачинете со сол и бибер и оставете сосот да се крчка 2–3 минути.
Додадете ги сварените тестенини во тавата и убаво измешајте.
Посипете со рендан кашкавал и свеж магдонос и сервирајте топло.
Совет
За поинтензивен вкус, можете да додадете малку пармезан или неколку капки лимонов сок во сосот.
