Брутална провокација: Оваа Македонка ја има најжешката фотографија на плажа со напрчен задник во танга (ВИДЕО)

Во домашните портали честопати можеме да прочитаме за познатата Македонка која го има најдоброто га*е, епитет кој не случајно е прилепен за познатата македонска финтес инструкторка Ана Стојанова.

Ако за некои девојки и жени совршената линија треба да биде манекенска, за други пак облините се број еден.

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Ана Стојанова е во оние вторите, па здравото тело и здравиот начин на живот се број еден за нејзините следбенички во програмата која им ја нуди.

Нејзините летни фотографии од плажа се рај за очи и за припадниците на посилниот пол, но и за жените кои сакаат ваков маркантен и секси изглед, оформени мускули и цврсто тело.

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Клекната покрај брегот или испружена на лежалка крај базенот сеедно, кога Ана позира со сиот свој телесен раскош мажите „со влажни погледи ја пијат“ и воздивнуваат, а пофалбите од жените на нејзина сметка, не стивнуваат.

„Тренирај, доминирај, мотивирај ме, си газиме…“ пишува Ана во описот на својата објава, онака напрчена клечеечки, нудејќи им и мотивација плус на нејзините верни следбенички. И секако инспирација за “сатисфакција“ на сите вистински мажи кои барем еднаш ги почувствувале благодетите на ваквата женска убавина!

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Многумина се согласија дека и ова е глетка за чиста петка!

Особено ако ја гледате од птичја перспектива каде најдоброто од Ана суверено доминира. Легнаста на стомак во плиткиот дел од базенот, ем се сонча, ем се лади додека и себе си и вам, ви го разубавува денот.

А за крај, малку стари спомени за нова возбуда… Нешто колку за потсетување и тоа на Ваше барање… Уште малку еротска егзотика од пред некоја година, за комплетно уживање во телесната убавина на расната велешенка!

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фото: Инстаграм принтскрин/annstojanova