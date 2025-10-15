Брускети со карфиол

Состојки: (за 4 лица)
1 голем карфиол (околу 600 г) или 2 средни
2 лажици маслиново масло
1 згмечен лук
малку сол
200 грама сирење (полутврдо)
1 лажичка мелена пиперка
3 млади кромитчиња
Подготовка:
Исечете го карфиолот на стекови (дебелина од околу 1 см). Ставете ги на плех за печење покриен со хартија за печење. Измешајте го маслиновото масло, згмечениот лук, мелената пиперка и солта и премачкајте го карфиолот со смесата. Печете во претходно загреана рерна на 220 °C 10 минути, потоа свртете го, премачкајте го со четка и печете уште 10 минути. Додадете рендано сирење на сè уште топлите стекови, наросете со сецкан млад кромид.
Сервирајте топло.
Извор: Kurir
Foto: Freepik