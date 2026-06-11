Бронзен тен без скапи производи: Жените полудуваат по домашен мармалад за сончање

Како што се приближува празничната сезона, сè повеќе луѓе се одлучуваат за природни производи за нега на кожата, а домашниот лосион за сончање стана еден од најпопуларните летни трендови.

Љубителите на сончање често бараат поприродни алтернативи на комерцијалните производи.

Домашниот лосион за сончање содржи состојки познати по своите хранливи својства, а многумина веруваат дека тој ѝ помага на кожата да постигне порамномерен и поубав тен.

Важно е да се нагласи дека ваквите производи не се замена за заштита од сонце, поради што секогаш се препорачува да се нанесе крем со соодветен SPF фактор пред употреба.

Меѓу најчесто користените состојки се морковите, кокосовото масло, маслото од ореви и кантарионот.

Морковите се богати со бета-каротен, природен пигмент кој придонесува за поубав изглед на кожата.

Кокосовото масло помага при хидратација и ја остава кожата мека и мазна.

Оревовото масло е познато дека придонесува за постигнување бронзен изглед на кожата.

Маслото од кантарион често се користи во производите за нега на кожата поради неговите смирувачки својства.

Потребни состојки:

2 големи моркови

1/2 чаша кокосово масло

1/2 чаша маслиново масло

1/4 чаша масло од ореви

1/4 чаша масло од кантарион

2 лажици шеа путер

мали светки за тело (по желба)

неколку капки етерично масло (по желба)

Како да се подготви?

Измијте ги, излупете ги и ситно изрендајте ги морковите. Измешајте ги со кокосово, маслиново и ореово масло, а потоа парете ја смесата околу еден час, мешајќи повремено.

Потоа процедете низ дебела газа или фино цедалка. Додадете шеа путер и кантарионово масло во добиената течност, а потоа мешајте додека состојките целосно не се соединат. По желба, додадете светки или неколку капки од вашето омилено есенцијално масло.

Кога смесата ќе се олади, истурете ја во чиста и стерилна тегла.

Како да го користите?

Мармаладот ​​се нанесува на кожата само по крем со заштитен фактор.

SPF претставува основна заштита од УВ зрачење, додека мармаладот ​​се користи како додаток за нега и постигнување на темен изглед на кожата.

Може да се нанесе пред сончање, но и по пливање за да се одржи кожата хидрирана и негувана.

Како да го чувате?

Препаратот најдобро се чува на ладно и темно место, а многу луѓе го чуваат во фрижидер во текот на летните месеци.

Ако се чува правилно, може да трае до шест месеци.

извор:попара.мк

фото:Freepik