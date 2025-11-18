Пејачката Анѓела Игњатовиќ Бресквица сподели видео во попровокативно издание од кога било. Бресквица предизвика возбуда на социјалните мрежи благодарение на нејзините најнови провокативни објави кои станаа вирални за кратко време.

Овој пат, Бресквица се појави со исклучително смело, провокативно деколте кое ги истакна нејзините бујни облини, предизвикувајќи лавина од коментари за само неколку минути.

Во видеото објавено од пејачката, таа позира заводливо, а во еден момент дури и се оближува себеси, што дополнително ја разгоре имагинацијата на нејзините следбеници.

Обожавателите ја преплавија објавата со комплименти во коментарите, нагласувајќи ја нејзината привлечност и харизма, додека некои забележаа дека никогаш порано не виделе толку особено провокативна верзија на Бресквица.

Инаку, таа позираше во долна облека на средина од градот како ангел, па и тогаш ги остави сите во шок и го запали интернетот.

фото: Printscreen/tiktok/instagram