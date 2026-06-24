Брз летен ручек: Готов е за 15 минути, а ладен е уште повкусен

Кога температурите ќе се зголемат, последното нешто што го сакаме е да поминеме часови пред шпоретот. Затоа лесните и брзи оброци се идеално решение за летните денови.

Една од нив е салата со пилешко и зеленчук која може да се подготви за само петнаесет минути, а е доволно заситувачка за да замени целосен ручек.

Комбинацијата од свеж зеленчук, солено фета сирење и пилешко месо обезбедува одлична рамнотежа на вкусови, додека додавањето на кремаст дресинг дава посебна нота на освежување. Овој оброк е уште попрактичен ако веќе сте подготвиле или ви останало печено бело месо од претходниот ден.

Состојки за две лица:

300 г печено и изладено пилешко

3 домати

1 голема краставица

150 г фета сирење

шака маслинки

половина црвен кромид

200 г густ јогурт

неколку листови свежа нане

сол, бибер и оригано по вкус

Подготовка:

Исечете го доматот и краставицата на поголеми парчиња, а кромидот на тенки прстени. Издробете го фетата со раце и измешајте ја со зеленчукот и маслинките. Исечете го пилешкото на коцки и додадете го на крајот.

Одделно подгответе дресинг од јогурт и нане, а потоа прелијте го врз салатата непосредно пред сервирање. Посолете ги доматите непосредно пред сервирање за да не испуштат премногу течност.

Можете да ја послужите салатата веднаш, но ќе има уште подобар вкус откако ќе ја изладите во фрижидер некое време, кога сите состојки ќе се измешаат убаво. Идеална е за лесен, освежителен ручек во топол летен ден.