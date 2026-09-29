Брадавиците само што не испаднале: Маја Маринковиќ со провокативни фотографии од Италија

Поранешната учесничка во ријалити шоуа и старлета Маја Маринковиќ објави провокативни фотографии во бикини од Италија.

Маја Маринковиќ ужива во љубовта со Асмин Дурџиќ, а овој реалити-пар отпатува во Италија на краток продолжен викенд.

Маринковиќ не чекала ниту момент, па веднаш облекла минијатурно бикини за да го искористи топлото време пред почетокот на дождовите и студената есен. Таа на Инстаграм сподели фотографии во бикини, а нејзините следбеници реагираа воодушевено.

Позирала покрај морето, на плажата, облечена во бикини со леопардов дезен и со очила за сонце. Фотографиите го истакнале нејзиниот изглед, а во преден план било бикинито со тенки врвки.

Foto: printscreen/Instagram/majamarinkovic