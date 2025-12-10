Богдана е постара од сопругот Вељко Ражнатовиќ: Еве каква е разликата во годините

Вељко Ражнатовиќ денес наполни 29 години, а неговата сопруга Богдана Ражнатовиќ, со која боксерот има три сина: Жељко, Крстан и Исаија, му го честиташе прекрасниот ден на Инстаграм. Иако многу се знае за Богдана и Вељко, малкумина се свесни дека Богдана е малку постара од својот сопруг.

Сопругата на Вељко Ражнатовиќ го прослави својот 30-ти роденден на 13 март минатата година, кога од сопругот доби луксузен автомобил како подарок, а прославата ја организираше во еден белградски ресторан за своите најблиски пријатели.

Инаку, Вељко и Богдана ги споила неговата сестра Анастасија.

Кога првпат ја запознала својата сегашна снаа, знаела дека таа е вистинската жена за нејзиниот брат.

Foto: Printsceen/Instagram