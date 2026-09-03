Бекамови сè уште се совршено семејство: Дејвид испрати јасна порака во средината на семејната војна

Додека Дејвид и Викторија го поминуваат летото на луксузна јахта со своите деца, нивниот најстар син Бруклин реши да покаже сосема поинаква страна од својот живот.

Бруклин Бекам и неговата сопруга Никола Пелц споделија нова фотографија од нивниот кревет, а сцената е повеќе од обична летна објава на Инстаграм. На фотографијата, Бруклин прави селфи додека се преправа дека спие, додека Никола лежи преку неговите гради, а нивните две кучиња уживаат покрај нив.

Наследникот на Бекам не криеше колку се блиски тој и Никола, а фотографиите оставаат впечаток на мирен, интимен семеен момент поминат далеку од медиумското внимание и семејните несогласувања.

Бруклин сподели и неколку фотографии на кои ужива во друштвото на нивните кучиња, и се чини дека неговата сопруга и животот што го изградиле заедно се еден вид засолниште за него во период кога неговите односи со семејството се сериозно нарушени.

Додека Бруклин ужива во времето со Никола, Бекамови пловат по Медитеранот

Во меѓувреме, остатокот од семејството Бекам го поминува летото во сосема поинаква атмосфера.

Дејвид Бекам моментално ужива на луксузната јахта „Севен“, заедно со Викторија и нивните деца – Ромео, Круз и Харпер. На семејството на одмор им се придружуваат и нивните најблиски, па затоа тие снимија и моменти заедно со девојката на Ромео, Ким Тернбул, како и мајката на Дејвид, Сандра.

Еден од моментите што Дејвид особено ги истакна беше семејната вечера на брегот Амалфи, која ја опиша како „совршена семејна вечера“.

Неговиот профил исто така содржеше фотографии од Портофино, а една од нив носи особено емотивна порака. Дејвид објави видео од Викторија како влегува во хотелот, потсетувајќи нè дека токму ова беше местото каде што беа пред 29 години, кога штотуку ја започнуваа својата љубовна приказна.

– Пред 29 години дојдовме во Портофино, во овој хотел, пред некој да знае дека се забавуваме, и еве нè повторно – напиша Дејвид.

Тој објави и неколку романтични фотографии со Викторија, како и моменти со децата.

Foto: printscreen/instagram/davidbeckham/brooklynpeltzbeckham