Балдзата на Вељко Ражнатовиќ „прободе премија“: Наташа Родиќ си најде дечко кој ја чува како кралица

Наташа Родиќ, балдзата на Вељко Ражнатовиќ, ги „запали“ социјалните мрежи со најновите објави во кои ужива во друштво на мистериозен маж.

Додека разменуваа галење во луксузната средина, на сите веднаш им го привлече вниманието на еден детаљ на раката на нејзиниот избраник што укажува на неговиот висок статус.

Станува збор за скап „Ролекс“, чија вредност достигнува вистинско богатство.

Покрај додатоците, фотографиите покажуваат како посилната половина на Родиќ ужива во томпусот на опуштен начин, додека рацете му се покриени со тетоважи.

Сè укажува дека Наташа повторно „прободе премија“ и пронајде партнер која е подготвена да се однесува кон неа како кон кралица.

Да ве потсетиме дека Наташа неодамна купи четири гарсониери во близина на храмот „Свети Сава“. Таа долго време работи на киоск каде што продава бургери, а планира да ги издава становите под наем, со оглед на нивната атрактивна локација.

фото: Instagram printscreen/natasa rodic