Австралија ги забранува AI-генерираните песни на официјалните музички листи

Официјалните музички топ-листи во Австралија веќе нема да можат да вклучуваат песни коишто се претежно или целосно создадени со вештачка интелигенција (ВИ), според новите правила и прописи објавени денеска, а што треба да стапат во сила в петок.

Австралиската асоцијација на музичката индустрија (АРИА), којашто ги води музичките листи во земјата, побара снимките да бидат „во суштина направени од човечка рака“, па го измени својот Кодекс. Песните, исто така, не смеат да бидат искачени нагоре на листите преку вештачки генерирани стримови или друга манипулација. Нагласка, неодамна, беше ставена на преработката на песната „Like a Prayer (Како молитва)“ од Мадона од австралискиот диџеј и продуцент Џош Фаваз. Песната стана најпуштана песна на радиостаниците во јули и достигна четврто место на листите на АРИА. Но, подоцна се покажа дека гласовите и тапаните биле генерирани со помош на ВИ.

Според новите правила, таквата употреба на ВИ може да ја направи песната – „неподобна“ за официјална листа, соопшти претставник на АРИА за австралискиот радиодифузер АБЦ. Со тоа, АРИА ќе може да одбие да прифати неподобни песни за својата анкета на топ-листите, да ги исклучи или отстрани од топ-листа однапред или уназад, да ги приспособи местата на топ-листите и да ги повлече акредитациите. Уметниците и нивните претставници ќе можат да оспорат исклучување и да обезбедат докази за подобност на снимката.

Снимките што користат ВИ ќе останат да се користат само како алатка.

Музичката индустрија долго време ја критикува употребата на снимките на уметниците за обука на ВИ-системи без согласност на носителите на правата. Истовремено, ВИ стана вообичаена алатка за многу музичари за време на процесот на продукција, вклучително и за компонирање, аранжирање и миксување. АРИА изјави дека ќе го следи Кодексот како што се развиваат политиката и технологијата во однос и на вештачката интелигенција.

извор:курир.мк

фото:Magnific