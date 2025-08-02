Аца Софронијевиќ се соблече: Ослабе 45 килограми и го покажа своето извајано тело

Хармоникашот Александар Софронијевиќ сподели фотографии од море и се пофали со својот изглед. Александар Софронијевиќ постојано нагласува дека се бори со вишок килограми.

Имено, еднаш се здебелил дури 45 килограми, поради што во еден момент тежел 128 килограми.

Софронијевиќ решил да ја промени исхраната и да поработи на својот изглед преку ноќ. Освен што ја регулирал исхраната, почнал и активно да тренира, поради што многу брзо ги „симнал“ вишокот килограми.

Софронијевиќ сега ужива на море, каде што го направи своето име познато со серија фотографии. Позираше на даска за сурфање, а неговиот изглед го привлече вниманието на сите.

Аца се облече во костим за капење, а она што е забележливо е дека секој мускул на неговото тело е исцртан, и нема ни трага од вишок килограми.

Foto: print Screen/Instagram/sofronacc