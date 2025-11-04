Аца Лукас жестоко распали по Неда Украден: „Таа е медицински феномен“

Фолкерот Аца Лукас во своето гостување кај Боки 13 остро ја критикуваше пејачката Неда Украден.

Во својот препознатлив шегаџиски стил, Лукас коментираше за она што тој го тврди како „повеќекратни идентитети“ на неговата постара колешка.

– Таа зборува со години, секогаш кога ја слушам некаде, на пример, таа е во Сараево, вели дека е од Сараево. Кога е во Загреб, вели дека е од Загреб, а кога е во Белград, е од Белград. Зборувам за Неда Украден. Имам впечаток дека нејзината мајка толку долго се породувала, дека почнала да се породува во Сараево и дека нозете на Неда испаднале во тој град. Додека стигнале во болницата во Загреб, од неа паднал трупот, и таа завршила вадејќи ја главата во Белград. Така се родила во три града одеднаш. Само така можам да ја разберам и што зборува – рече Лукас во еден здив, додека Боки 13 продолжил да се смее.

Сепак, пејачот не застана тука, тој продолжи и ја нарече Неда „медицински феномен“.

– Тој круг, биолошки и физички, ми е чуден, целото тоа раѓање што се случи во три града. Неда е медицински феномен – заклучи тој во подкастот „Б-13“.

фото:Instagram printscreen/aleksandar_vuksanovic_official/neda.ukraden