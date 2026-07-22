Атрактивната пејачка Слаѓа Рајковиќ  измами нова тура  воздишки: Гранд ѕвездата има не само до врв полн градник, туку и ултра секси задник (ВИДЕО)

Атрактивната пејачка Слаѓа Рајковиќ измами нова тура воздишки кај своите следбеници на социјалните мрежи со последните фотографии и особено со едно видео.

Додека ужива во жешките летни денови, поранешната учесничка во најгледаното регионално музичко талент шоу „Ѕвездите на Гранд“ не ги заборава своите следбеници на социјалните мрежи на кои им приреди нова возбуда.

Имено, Слаѓа која е позната по бујната предница сега, беше снимена од поинаков агол, од друга перспектива во малку поинаква поза.

Атрактивната цицлеста пејачка она што и одзади го покажа е навистина за машала! Сега сите нејзини машки обожаватели видоа дека не само до врв полн градник, туку Слаѓа има и ултра секси задник, кој многумина од нив ги остави без здив.

Фото и видео: Инстаграм/sladjarajkovic