Ана Николиќ наводно почнува нов живот: „Поздрав со сите кои сакаат да сум мртва!“

Пејачката Ана Николиќ одлучи да го промени својот начин на живот и објави на Инстаграм како вежба во теретана со очила за сонце на лицето.

– Што ќе правиме сега? Следува пекол. Поздрав до сите оние кои би сакале да бидам мртва, за жал сум жива – рече Ана во видеото.

Патем, Ана неодамна отворено проговори за својата борба со зависноста од алкохол во поткастот кај Боки 13 и објави кога планира да престане да пие.

– Ќе продолжам да пијам додека ми се пие, на 28 ноември ќе почнам да постам и нема да пијам ништо и така ми е во главата, така го правам тоа. Кому му се допаѓа, нека види… а на кого не му се допаѓа, нека не му се допаѓа – рече Ана Николиќ

.

Да ве потсетиме, Ана Николиќ и композиторот Горан Ратковиќ Рале, по бурен период и бројни конфликти, ѝ дадоа на својата врска уште една шанса, по којзнае кој пат.

фото:Instagram printscreen/ananikolicofficial