Ана Николиќ моментално живее во белградски хотел, а еве и зошто… (видео)

Пејачката Ана Николиќ се пресели во хотел во српската престолнина, а ова јавно го откри нејзиниот пријател Боки на 13-ти.

Како што изјави на социјалните мрежи, Николиќ ги поминува деновите во хотел бидејќи во нејзиниот дом моментално се работи, што ја принудило да почне хотелски живот.

Покрај тоа, пејачката откри дека повторно раскинала со својот емотивен партнер, композиторот Горан Ратковиќ Рале.

– Се вратив во хотелот од снимањето, мртov уморeн, и ја сретнав Ана Николиќ во ходник. Реков „Жено, што правиш тука?“, а таа одговори „Јас живеам таму“ – рече Боки.

– Јас живеам тука. Раскинав со Рале и сега навистина е готово, а јас живеам тука бидејќи моментално го реновирам станот – рече Ана.

фото:Instagram printscreen/ananikolicofficial