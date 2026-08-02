Александра Младеновиќ во жешко издание: Позираше во бикини и ги воодушеви следбениците

Познатата пејачка Александра Младеновиќ повторно го привлече вниманието на јавноста, овој пат со фотографија од нејзиниот летен одмор.

Александра позираше покрај морето во црн, многу привлечен дводелен костим за капење со тенки прерамки, кој ја истакнуваше нејзината фигура, како и деколтето.

Фотографијата брзо предизвика бројни реакции од нејзините следбеници, кои ја обсипаа пејачката со комплименти. Александра уште еднаш покажа дека знае како да привлече внимание со својот летен изглед.

Со објавата таа порача и дека се радува на враќањето на работните обврски, па очигледно е дека одморот го искористила за да се опушти и да се одмори пред новите настапи.

Инаку, пејачката во последно време се обидува својот емотивен живот да го држи подалеку од очите на јавноста, особено по неколкуте непријатни ситуации за кои претходно отворено зборуваше.

Кога неодамна тамошните новинари ја прашале за нејзиниот емотивен статус, Александра одлучила да не навлегува во детали.

– Не би зборувала за тоа, многу е жешко – кратко одговорила таа.

Сепак, едно прашање успеало да ја насмее. Кога ја прашале дали времето од четири до половина седум го поминува на ист начин како нејзината колешка Дара Бубамара, Александра не успеала да остане сериозна.

– Подобро да не знаете. Јас сум ранобудна и многу рано легнувам да спијам, но млада сум и во цветот на младоста, па тоа е многу малку за мене. Млада жена сум, човече, што да зборувам? – рекла низ шега.

Потоа објаснила дека моментално е слободна, но и дека не сака во јавноста да открива детали од својот приватен живот.

Foto:Instagram/printscreen/aleksandra_mladenovic_