Ако лицето ви поцрвенува по само една пијачка, веднаш престанете

Многу луѓе доживуваат црвенило на лицето по само неколку голтки алкохол, а здравствените експерти објаснуваат зошто е тоа така и предупредуваат дека воопшто не е наивен феномен.

Додека луѓето консумираат алкохол за да се релаксираат и да го намалат стресот, црвенилото на лицето може да биде драматичен предупредувачки знак што го испраќа вашето тело.

Што точно е „алкохолно црвенило“?

Лекарите советуваат да не се надминуваат 14 единици алкохол неделно, но ако вашето лице се разгорува дури и по минимални количини, д-р Каран Раџа предупредува дека може да имате таканаречена реакција на црвенило од алкохол.

„Околу осум проценти од светската популација го има овој генетски дефект. Тоа е предупредувачки знак за вашето здравје“, вели д-р Раџа. Тој објаснува дека ова се случува затоа што на телото му недостасува клучен ензим за разградување на алкохолот – алдехид дехидрогеназа 2 (ALDH2).

Кога пиете, телото го претвора алкохолот во ацеталдехид, супстанца што е потоксична од самиот алкохол. Кај здрави луѓе, ензимот го претвора отровот во безопасен ацетат. Сепак, кај луѓето со оваа мутација, токсичен ацеталдехид се акумулира во крвта.

„Ова е супстанцата што предизвикува црвенило на лицето и забрзано чукање на срцето, но исто така значително го зголемува ризикот од рак“, предупредува докторот. Дури и умерената консумација кај таквите луѓе може да го зголеми ризикот од рак на хранопроводот за неверојатни 40 до 80 пати во споредба со луѓето без оваа мутација!

На кои симптоми треба да се внимава?

Нетолеранцијата на алкохол е наследно метаболичко нарушување, а според Клиниката Кливленд, симптомите се следниве:

-Црвенило и чувство на топлина во лицето, вратот и градите;

-Гадење и повраќање;

-Забрзано или силно чукање на срцето;

-Низок крвен притисок;

-Пулсирачка главоболка, замор или затнат нос.

Експертите од Универзитетот во Кјото истакнуваат дека дури 80% од ракот на хранопроводот во светот се јавува во Азија, каде што оваа генетска мутација е најчеста. Сепак, со оглед на глобалното мешање на популациите и зголемувањето на консумирањето алкохол, лекарите ги повикуваат сите што ќе ги забележат овие симптоми драстично да го намалат пиењето за да си го спасат животот.

фото:Freepik

извор:popara.mk