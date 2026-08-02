AERO STREET FOOD FESTIVAL 2026: Фестивалот на улична храна и музика оваа година поголем, позвучен и поразновиден

Од 4 до 8 септември, Аеродром повторно ќе биде центар на добрата храна, македонска музика и урбаната забава. Второто издание на AERO Street Food Festival пристигнува во уште поголем формат, со побогата гастрономска понуда, позвучна музичка програма и содржини наменети за посетители од сите генерации.

Во текот на петте фестивалски дена, посетителите ќе можат да уживаат во разновидни специјалитети подготвени од повеќе од 15 познати гастрономски брендови, меѓу кои: Mustacos, Loras Sushi, Fat Kitchen, Jojo’s BBQ, Oljo’s, Noa Gyradiko, Scoop, Bistro 64, Smash Burger, Sorelle, 11: Eleven, Сутлијаш бар, Трансилваниско трдло, Pizza Vice City, Дестан, Milkey и други.

Од бургери, такоси и гиро, преку суши и разновидни интернационални специјалитети, па сè до десерти – годинашното издание носи значително побогата понуда и можност секој посетител да го пронајде својот омилен вкус.

AERO Street Food Festival и оваа година останува доследен на својата определба да им даде простор исклучиво на македонски изведувачи и да ја промовира домашната музичка сцена. На фестивалската бина ќе настапат познати музички имиња, бендови и диџеи, со програма што опфаќа повеќе жанрови и е наменета за различни генерации.

Секоја фестивалска вечер ќе понуди настапи на бендови во живо и диџеј-сетови, за што ќе се погрижат: South Park, Ringtones, Dopamine, Marbel, Acoustic Division со трибјут посветен на Владо Јаневски, Милан Серафимов, Александар Јорданов, „Јанко петел јаваше“, DJ Marko, DJ Vaso, DJ Rizinski, Fluere, DJ Guardian и DJ Ficho. Фестивалот ќе заврши со настап на диџеите од Sure Shotz и специјален трибјут посветен на ДНК.

Со спојот на квалитетна улична храна, македонска музика и одлична атмосфера, фестивалот има цел да создаде вистинска урбана приказна и препознатливо место за дружење на семејствата, младите и сите љубители на добрата забава.

Настанот е поддржан од Општина Аеродром и Град Скопје, кои ја препознаваат неговата улога во збогатувањето на културната и забавната понуда на градот, како и во поддршката на домашните изведувачи и локалната гастрономска сцена.

Од 4 до 8 септември нè очекуваат пет вечери исполнети со нови вкусови, македонска музика и незаборавна атмосфера. AERO Street Food Festival оваа година ќе биде поголем, позвучен и поразновиден од кога било досега!