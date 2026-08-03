Од домашна малешевска кујна и удобен престој, до коњички тури, планински авантури и незаборавни прослави – Ловен Дом Берово е местото каде што природата, вкусот и мирот се спојуваат во едно единствено доживување.
Последниве години сè повеќе луѓе бараат место каде што ќе побегнат од градската врева, ќе земат длабок здив и ќе поминат квалитетно време со семејството и пријателите. Во срцето на Малешевијата постои токму такво место – Ловен Дом Берово, дестинација која нуди многу повеќе од ресторан или сместување.
Тука денот започнува со свеж планински воздух и поглед кон шумите, продолжува со вкусовите на традиционалната малешевска кујна, а завршува во мир што ретко се наоѓа во секојдневниот живот.
Повеќе од место за престој
Ловен Дом Берово располага со удобни двокреветни и семејни соби, создадени за вистински одмор. На гостите им се обезбедени бесплатен Wi-Fi, приватен паркинг и сè што е потребно за пријатен престој, без разлика дали доаѓаат на викенд, семеен одмор или подолг престој.
Но, она што најмногу се памети не се само собите, туку чувството дека сте опкружени со природа, тишина и чист планински воздух.
Вкусот на Малешевијата
Во Ловен Дом Берово храната не е само оброк – таа е дел од целото доживување.
Менито ги спојува традиционалните малешевски рецепти со современи јадења, подготвени од внимателно избрани локални и сезонски производи. Домашните колбаси, месото на жар, локалните сирења и специјалитетите подготвени по традиционални рецепти носат вкус што потсетува на дома, додека модерните јадења нудат избор за секој гостин.
Без разлика дали доаѓате на семеен ручек, романтична вечера или викенд престој, добрата храна е неизбежен дел од приказната.
Малешевија што се доживува
Ловен Дом Берово е и почетна точка за запознавање на Малешевијата.
Љубителите на природата можат да уживаат во организирани коњички тури, пешачење низ шумските патеки, семејни пикници на живописни локации и дегустации на локални производи, сирења и ракија. Секоја активност е можност регионот да се запознае од поинаква перспектива – полека, автентично и со сите сетила.
За моментите што остануваат во сеќавање
Ловен Дом Берово е идеално место и за свадби, семејни прослави, крштевки, родендени, корпоративни настани и тимбилдинг настани. Планинскиот амбиент, природната убавина и топлото гостопримство создаваат атмосфера што секој настан го прави посебен.
Понекогаш не е потребно да отпатувате далеку за да почувствувате дека сте далеку од секојдневието. Потребно е само да ја откриете Малешевијата.
А Ловен Дом Берово е местото од каде што започнува тоа доживување.