64 неверојатни статистички факти од Светското првенство 2026

Светското првенство во 2026 година понуди рекорди, спектакуларни пресврти, историски голови и достигнувања што претходно не биле забележани на најголемата фудбалска сцена.

Од групната фаза до финалето меѓу Шпанија и Аргентина, турнирот донесе голем број статистички куриозитети. Врз основа на податоците од API-Football, ги издвојуваме 64-те најинтересни факти што го одбележаа Мундијалот.

Групна фаза

1. Три црвени картони на отворањето

Јаја Ситоле од Јужна Африка стана првиот фудбалер исклучен на воведниот натпревар на едно Светско првенство по Марко Ечевери од Боливија против Германија во 1994 година.

Со исклучувањата на Темба Зване и Сесар Монтес, тоа беше само петтиот мундијалски натпревар со најмалку три црвени картони и прв по дуелот меѓу Холандија и Португалија во 2006 година.

2. Гилберто Мора испиша историја

Со 17 години и 240 дена, Мексиканецот Гилберто Мора стана најмладиот фудбалер што настапил за земја домаќин на Светско првенство. Тој е и шестиот најмлад дебитант во историјата на натпреварувањето.

3. Четврти Мундијал за Сон

Сон Хјонг-мин стана вториот јужнокорејски фудбалер што настапил на четири различни светски првенства – во 2014, 2018, 2022 и 2026 година.

Пред него тоа го постигна сегашниот селектор Хонг Мјонг-бо, кој играше на мундијалите од 1990 до 2002 година.

4. Историска победа на САД

Победата од 4:1 над Парагвај беше прв натпревар на кој Соединетите Американски Држави постигнале најмалку четири гола на едно Светско првенство.

Тоа беше и нивна трета мундијалска победа со разлика од најмалку три гола.

5. Мекгин го надмина Далглиш

Џон Мекгин стана највозрасниот стрелец за Шкотска на Светско првенство.

На натпреварот против Хаити имаше 31 година и 238 дена, со што го надмина Кени Далглиш, кој во 1982 година погоди против Нов Зеланд на возраст од 31 година и 103 дена.

6. Германија со нов голгетерски рекорд

Германија го победи Курасао со 7:1 и по четврти пат во историјата постигна најмалку седум гола на еден мундијалски натпревар.

Со тоа стана единствен рекордер, пред Унгарија, која трипати постигнала седум или повеќе голови.

7. Тежок дебитантски пораз за Курасао

Курасао стана првиот дебитант по Јужна Кореја во 1954 година што примил најмалку седум гола на својот прв натпревар на Светско првенство.

Поразот со шест гола разлика беше и најтешкиот за еден мундијалски дебитант по поразот на Јужна Кореја од Унгарија со 9:0 во 1954 година.

8. Гол по само 18 секунди

Матијас Сванберг постигна гол само 18 секунди по влегувањето во игра за Шведска против Тунис.

Тоа е втор најбрз гол на еден резервен фудбалер во историјата на светските првенства, зад Ричард Моралес, кој во 2002 година погоди по 16 секунди за Уругвај против Сенегал.

9. Ламин Јамал повторно меѓу рекордерите

Со 18 години и 337 дена, Ламин Јамал стана најмладиот европски фудбалер што настапил на две големи натпреварувања.

Тој играше на Европското првенство во 2024 и на Мундијалот во 2026 година.

10. Ојарзабал 30 минути без допир

На воведниот натпревар на Шпанија против Зеленортските Острови, Микел Ојарзабал ги одигра првите 30 минути без ниту еднаш да ја допре топката.

Тоа е прв таков случај од почетокот на деталното статистичко следење на светските првенства во 1966 година.

11. Мбапе го надмина Жиру

Со голот против Сенегал, Килијан Мбапе го надмина Оливие Жиру и стана најдобар стрелец во историјата на француската репрезентација.

Воедно го надмина и Жист Фонтен како најдобар француски стрелец на светските првенства.

12. Гол на три различни мундијали

Мбапе стана трет фудбалер што постигнал гол за Франција на три различни светски првенства – во 2018, 2022 и 2026 година.

Пред него тоа го постигнаа Мишел Платини и Доминик Рошто.

13. Највозрасен стрелец на хет-трик

Лионел Меси постигна три гола против Алжир и стана највозрасниот фудбалер со хет-трик на Светско првенство.

Тој имаше 38 години и 357 дена.

14. Кејн по стапките на Бекам

Хари Кејн стана вториот англиски фудбалер што постигнал гол на три различни мундијали – во 2018, 2022 и 2026 година.

Претходно тоа го направи Дејвид Бекам во 1998, 2002 и 2006 година.

15. Белингам со четири големи турнири

Џуд Белингам стана најмладиот европски фудбалер што настапил на четири различни големи натпреварувања.

На денот на натпреварот имаше 22 години и 353 дена.

16. Десетти голем турнир за Модриќ

Лука Модриќ стана вториот европски фудбалер што настапил на десет различни светски и европски првенства.

Пред него е само Кристијано Роналдо со 12 настапи на големи турнири.

17. Пет гола по 70. минута

Победата на Швајцарија над Босна и Херцеговина со 4:1 беше првиот натпревар во историјата на светските првенства на кој сите пет гола беа постигнати по 70. минута.

18. Канада испиша историја

Со победата од 6:0 над Катар, Канада стана првата репрезентација надвор од Европа и Јужна Америка што постигнала најмалку шест гола на еден мундијалски натпревар.

19. Хет-трик на Џонатан Дејвид

Џонатан Дејвид стана првиот фудбалер што постигнал хет-трик за земја домаќин на Светско првенство по Џеф Хрст за Англија во финалето во 1966 година.

20. Турција со 62 удари без гол

Турција упати вкупно 62 удари на првите два натпревари, но не постигна ниту еден гол.

Тоа е најголем број удари без погодок во период од два последователни натпревари од 1966 година наваму.

21. Необична серија на Шведска

Шведска стана првата репрезентација по сопствената селекција од 1938 година што првиот натпревар го добила со најмалку четири гола разлика, а вториот го загубила со исто толкава разлика.

Швеѓаните ја совладаа Тунис со 5:1, а потоа загубија од Холандија со 5:1.

22. Осумнаесет удари во рамките без гол

На натпреварот Еквадор – Курасао, кој заврши 0:0, беа упатени дури 18 удари во рамките на головите.

Тоа е најмногу на еден мундијалски натпревар без постигнат гол од 1966 година.

23. Петнаесет одбрани на Елој Рум

Голманот Елој Рум имаше 15 одбрани против Еквадор.

Со тоа го израмни рекордот на Тим Хауард од натпреварот меѓу САД и Белгија во 2014 година.

24. Двајца четириесетгодишници на ист натпревар

Фернандо Муслера од Уругвај и Возиња од Зеленортските Острови станаа првите двајца фудбалери постари од 40 години што настапиле на ист мундијалски натпревар.

25. Роналдо погоди на шести Мундијал

Кристијано Роналдо стана првиот фудбалер во историјата што постигнал гол на шест различни светски првенства.

26. Винисиус погоди на сите три натпревари

Винисиус Жуниор стана петтиот бразилски фудбалер што постигнал гол на сите три натпревари од групната фаза на еден Мундијал.

Пред него тоа го направија Жаирзињо, Ромарио, Роналдо и Ривалдо.

27. Саибари со африкански рекорд

Исмаил Саибари стана првиот африкански фудбалер што постигнал гол на сите три натпревари на својата репрезентација во групната фаза на едно Светско првенство.

28. Брз хет-трик на Дембеле

Усман Дембеле го комплетираше хет-трикот против Норвешка по само 32 минути.

Тоа е втор најбрз хет-трик во мундијалската историја, зад Ерих Пробст, кој во 1954 година постигна три гола по 24 минути.

29. Зеленортските Острови без пораз

Зеленортските Острови ја завршија групната фаза со три нерешени резултати.

Така станаа првиот дебитант без пораз во групата по Сенегал во 2002 година.

30. Девет натпревари по ред со гол за Меси

Против Јордан, Лионел Меси стана првиот фудбалер што постигнал гол на седум последователни мундијалски натпревари.

Подоцна ја продолжи серијата на девет средби.

Нокаут-фаза

31. Голман со 77 успешни додавања

Ронвен Вилијамс од Јужна Африка оствари 77 успешни додавања против Канада.

Тоа е најголем број точни додавања на еден голман на мундијалски натпревар од 1966 година.

32. Најдоцниот победнички гол во регуларниот дел

Габриел Мартинели погоди за Бразил против Јапонија во 95. минута.

Тоа е најдоцниот победнички гол постигнат во регуларниот дел од натпревар во нокаут-фазата од 1966 година.

33. Прв пораз на Германија на пенали

Германија против Парагвај го загуби првото изведување пенали на едно Светско првенство.

Тоа беше нејзин петти мундијалски пенал-рулет и само втор пораз на пенали на големо натпреварување.

34. Норвешка со повеќе од десет промени

На натпреварот против Брегот на Слоновата Коска, Норвешка стана првата репрезентација што направила најмалку десет промени во почетниот состав на два последователни мундијалски натпревари.

35. Мора втор најмлад стартер во нокаут-фаза

Со 17 години и 259 дена, Гилберто Мора стана вториот најмлад фудбалер што започнал натпревар во нокаут-фазата на Светско првенство.

Помлад бил само Пеле во 1958 година.

36. Белгија се врати по 0:2 во 85. минута

Белгија губеше од Сенегал со 2:0 до 85. минута, но успеа да избегне пораз.

Ниту една репрезентација претходно не се вратила од два гола негатива толку доцна во регуларниот дел на мундијалски натпревар.

37. Најдоцниот гол во историјата

Јури Тилеманс го постигна победничкиот гол од пенал за Белгија против Сенегал по 124 минути и 44 секунди.

Тоа е најдоцниот гол во историјата на светските првенства.

38. Сенегал со десет гола

Сенегал стана првата африканска репрезентација што постигнала десет гола на едно Светско првенство.

39. Прв гол на Роналдо во нокаут-фаза

Кристијано Роналдо против Хрватска го постигна својот прв гол во нокаут-фазата на Светско првенство.

Тоа беше негов 31. удар во натпреварите по групната фаза.

40. Тројца со повеќе од 20 мундијалски настапи

Португалија – Хрватска беше првиот натпревар во историјата на светските првенства на кој настапија тројца фудбалери со повеќе од 20 мундијалски настапи.

Кристијано Роналдо го одигра 26. натпревар, Лука Модриќ 23., а Иван Перишиќ 21.

41. Парагвај без ниту еден картон

Парагвај не доби ниту еден картон во поразот од Франција со 1:0.

Тоа беше прв таков мундијалски натпревар за Парагвај по дуелот со Нигерија во 1998 година.

42. Мароко повторно во четвртфинале

Мароко стана првата африканска репрезентација што стигнала до четвртфиналето на две различни светски првенства – во 2022 и 2026 година.

43. Нејмар по стапките на Пеле

Нејмар стана вториот бразилски фудбалер што постигнал гол на четири различни светски првенства.

Пред него тоа го направи само Пеле.

44. Шест натпревари без примен гол

Шпанија стана првата репрезентација во историјата на светските првенства што ја сочувала мрежата на шест последователни натпревари.

45. Рекорд на Лукаку како резерва

Ромелу Лукаку стана првиот фудбалер што постигнал гол како резерва на четири различни мундијалски натпревари.

Воедно, тој е првиот што погодил како резерва на три средби во рамките на еден турнир.

46. Историски пресврт на Аргентина

Аргентина губеше од Египет со 2:0 до 78. минута, но сепак победи без продолженија.

Ниту една репрезентација претходно не надоместила два гола негатива толку доцна и не победила во регуларниот дел.

47. Триилјадитиот мундијалски гол

Голот со глава на Енцо Фернандез против Египет беше 3.000-тиот погодок во историјата на светските првенства.

48. Англија со двајца стрелци над пет гола

Хари Кејн постигна шест, а Џуд Белингам седум гола.

Англија стана првата репрезентација со двајца фудбалери кои постигнале повеќе од пет гола на исто Светско првенство.

49. Дешам со тренерски рекорд

Победата на Франција над Мароко со 2:0 беше 20. мундијалска победа на Дидие Дешам како селектор.

Со тоа стана тренер со најмногу победи во историјата на натпреварувањето. Полуфиналето против Шпанија беше негов 26. мундијалски натпревар, а турнирот го заврши со 27.

50. Сите полуфиналисти биле светски шампиони

Во 2026 година, сите четири полуфиналисти претходно биле светски шампиони.

Тоа се случи само уште во 1970 и 1990 година.

Воедно, првпат по воведувањето на ранг-листата на ФИФА во 1994 година, четирите најдобро рангирани репрезентации пред турнирот стигнаа до полуфиналето.

51. Англија двапати остана без финале по водство

Во 21 век има само два случаи во кои репрезентација повела во полуфинале, а потоа не стигнала до финалето.

Во двата случаи тоа беше Англија – против Хрватска во 2018 и против Аргентина во 2026 година.

52. Првиот удар дури во 33. минута

На полуфиналето Англија – Аргентина, првиот удар го упати Џон Стоунс во 33. минута.

Тоа е најдолго чекање за прв удар на еден мундијалски натпревар од 1966 година.

53. Десет гола за бронзата

Победата на Англија над Франција со 6:4 беше прв таков резултат во историјата на светските првенства.

Тоа беше и натпревар со најмногу голови на Мундијал по победата на Унгарија над Ел Салвадор со 10:1 во 1982 година.

54. Хет-трик на Сака

Букајо Сака стана четвртиот Англичанец со хет-трик на Светско првенство, по Џеф Хрст, Гери Линекер и Хари Кејн.

Тој е и само вториот фудбалер со хет-трик на натпревар за третото место, по Жист Фонтен во 1958 година.

55. Мбапе со најмалку десет гола

Со двата гола против Англија, Килијан Мбапе стана првиот фудбалер по Герд Милер во 1970 година што постигнал најмалку десет гола на едно Светско првенство.

56. Шпанија прими само еден гол

Шпанија прими само еден гол на осумте натпревари.

Тоа е најмал број примени голови на една репрезентација што ја освоила светската титула.

Шпанците ниту еднаш во текот на турнирот не беа во резултатска негатива.

57. Аргентина без удар во 90 минути

Аргентина стана првата репрезентација што во едно мундијалско финале не упатила ниту еден удар во текот на регуларните 90 минути.

Првиот обид го имаше Лионел Меси во 117. минута.

58. Шампион без победа на отворањето

Шпанија го започна турнирот со реми без голови против Зеленортските Острови.

Тоа беше второ последователно Светско првенство на кое идниот шампион не победил во првиот натпревар, по поразот на Аргентина од Саудиска Арабија во 2022 година.

Во првите 21 издание на Мундијалот, тоа се случило само трипати.

59. Трет аргентински црвен картон во финале

Енцо Фернандез стана шестиот фудбалер исклучен во едно финале на Светско првенство.

Половина од сите исклучени фудбалери во мундијалските финалиња се Аргентинци – Енцо Фернандез, Педро Монсон и Густаво Дезоти.

60. Феран Торес како Марио Геце

Феран Торес стана само вториот резервен фудбалер што го постигнал победничкиот гол во финале на Светско првенство.

Претходно тоа го направи Марио Геце за Германија против Аргентина во 2014 година.

61. Трето финале за Меси

Лионел Меси стана вториот фудбалер што настапил во три финалиња на Светското првенство – во 2014, 2022 и 2026 година.

Претходно тоа го постигна Кафу со Бразил во 1994, 1998 и 2002 година.

Со 39 години и 25 дена, Меси беше и вториот највозрасен финалист во историјата, зад Дино Ѕоф.

62. Двајца тинејџери во шпанскиот состав

Со 19 години и шест дена, Ламин Јамал стана третиот најмлад фудбалер што настапил во финале на Светско првенство.

Пред него се Пеле и Џузепе Бергоми.

Бидејќи настапи и Пау Кубарси, Шпанија стана првата репрезентација со двајца тинејџери во почетниот состав на едно мундијалско финале.

63. Четврто второ место за Аргентина

Аргентина по четврти пат го заврши Светското првенство како второпласирана – по 1930, 1990 и 2014 година.

Со тоа се израмни со Германија како репрезентација со најмногу загубени мундијалски финалиња.

64. Втора светска титула за Шпанија

Шпанија ја освои втората светска титула, по првата во 2010 година.

Така, седум од осумте држави што биле светски шампиони сега имаат најмалку две титули. Англија останува единствената со само еден освоен трофеј.