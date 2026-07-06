400 илјади евра во еден кадар: Ќерката на Чола покажа брутален луксуз

Уна Чолиќ, постарата ќерка на познатиот пејач Здравко Чолиќ, често споделува детали од својот приватен живот со своите следбеници на социјалните мрежи, а нејзината најнова објава повторно привлече големо внимание.

Навикната на луксузен начин на живот, Уна овој пат ги покажа скапите автомобили што се најдоа во нејзината околина, што предизвика бројни реакции на социјалните мрежи.

На фотографиите се гледа Audi Q8 55 TFSI, чија цена се движи до 110.000 евра, како и Lamborghini Huracan, чија вредност е околу 300.000 евра.

Многумина коментираа во коментарите дека би сакале да водат живот како нејзиниот, додека ваквите објави не се ретки на мрежите на ќерката на Чола.

Инаку, Уна е во врска со момче, кое е десет години постаро од неа и продава автоделови, што, според многумина, покажа дека заедно делат важни животни моменти.

фото:Instagram printscreen/unacolic