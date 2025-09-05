3 видови појадок кои најмногу дебелеат

Ако сакате да ослабете, погрижете се вашиот појадок да биде здрав и заситувачки, за да не внесувате дополнителни калории наутро.

Појадокот е најважниот оброк, сите нутриционисти нè учат на тоа, но повеќето луѓе имаат проблем со изборот на избалансиран прв оброк. За да знаете како да направите добар и здрав избор, треба да знаете и што никогаш не треба да јадете за појадок ако сакате да ослабете.

3 вида појадок што најмногу дебелеат

Пецивa, крофни, бурек со месо или сирење – ова се оброци полни со бело брашно, масло и често транс масти.

Сладок појадок – Палачинки со крем, џем или Нутела, мафини, житарки купени од продавница со многу шеќер.

Брз појадок од брза храна – сендвичи со пржено пилешко, колбаси, сирење и мајонез, често со сода.

Наместо овие оброци, еве што можете да јадете за да останете здрави:

Наместо пецива и крофни, направете омлет со зеленчук (јајца + пиперки, спанаќ, домати) и изедете парче интегрален леб со него. Овој оброк нема празни калории и ќе ве држи сити до ручек.

Наместо сладок појадок, јадете овесна каша (овесна каша зготвена во млеко или вода) во која можете да додадете овошје, малку мед или цимет, плус јаткасти плодови. Слатка е, но здрава и ве држи сити долго време.

Наместо сендвич од брза храна, направете интегрален сендвич со пилешко или туна, зеленчук и малку урда или јогурт наместо мајонез. Ќе биде полесна, но сепак вкусна.

Предлог за здрав појадок за 7 дена – од понеделник до недела

Ден 1

Омлет од 2 јајца + спанаќ и домат

1 парче интегрален леб

Зелена салата со маслиново масло

Ден 2

Овесни снегулки (овесни снегулки + млеко или вода)

1 јаболко, исечено внатре

Лажица мед + шака ореви

Ден 3

Интегрален сендвич со туна, пченка и свеж зеленчук

Чаша кефир или јогурт

Ден 4

Грчки јогурт или кисело млеко

Мешани бобинки (боровинки, јагоди или малини – може да се замрзнат и)

Лажица овесни трици или ленено семе

Ден 5

Протеинско смути: банана + шака спанаќ + протеин од сурутка (или 2 лажици урда) + бадемово млеко

Шака бадеми или лешници

Ден 6

Омлет со печурки и пиперки

½ авокадо или неколку маслинки

Парче интегрален леб

Ден 7

Интегрални палачинки (од овесно брашно) со кисело млеко и свежо овошје

Неколку листови од бадем или орев одозгора

извор:kurir.mk

фото:Freepik