10 ФОТОГРАФИИ ОД ШВЕЃАНКАТА ЕЛСА ТОРА: Навивачката на Светското првенство во фудбал која тврди дека овој американски сос е „како дрога“

Она што започна како патување од соништата на Светското првенство во фудбал (FIFA World Cup), ја претвори 24-годишната Елса Тора во вистинска интернет сензација, откако нејзината неочекувана „љубовна афера“ со најпознатиот американски сос го привлече вниманието на глобалната јавност. За илјадници фудбалски навивачи кои патуваат во Соединетите Американски Држави за турнирот, искуството е поврзано со бодрење на нивните репрезентации и уживање во еден од најголемите спортски настани на планетата. Но, за шведската навивачка Елса Тора, патувањето веќе стана многу повеќе од само фудбал.

Откако пристигна во Америка на 8 јуни, девојката од Стокхолм ги документира своите искуства на социјалните мрежи, споделувајќи го своето воодушевување од сè — од класичните американски ресторани и жолтите училишни автобуси, па сè до американското гостопримство и храна. Нејзините искрени набљудувања наидоа на огромни реакции кај публиката ширум светот, но ништо не предизвика поголемо внимание од нејзината ентузијастичка реакција на еден сос со кој никогаш претходно не се сретнала: познатиот „ренч“ дресинг.

Која е Елса Тора?

Елса Тора е 24-годишна фудбалска навивачка од Стокхолм, Шведска, која отпатува во Соединетите Држави за да го следи Светското првенство во фудбал и за првпат да ја доживее оваа земја. Пред нејзината американска авантура, таа беше главно непозната надвор од нејзините кругови на социјалните мрежи, но нејзината весела личност и искрена љубопитност за американската култура брзо го привлекоа вниманието на интернет.

За разлика од многу патувачки инфлуенсери кои се фокусираат на луксузни искуства, содржината на Тора е фокусирана на обични моменти и културни откритија кои покажуваат како различните земји изгледаат низ очите на некој што ја посетува за првпат. Нејзините објави често комбинираат хумор со искрено изненадување, правејќи ги нејзините искуства лесно препознатливи за секого. Наместо да се фокусира само на фудбалските натпревари, таа споделуваше забелешки за секојдневниот живот во Америка, нудејќи им на следбениците перспектива од аутсајдер за работи за кои многу Американци ретко размислуваат.

Светската фудбалска авантура на Елса низ Америка

Тора слета во Индијана на 8 јуни како дел од нејзиното патување на Светското првенство. Како и многу меѓународни посетители, таа планирала да присуствува на натпреварите, но воедно и да истражува различни делови од земјата.

Речиси веднаш, таа започна да објавува за нештата што најмногу ја фасцинираа. Една од нејзините први забелешки беа иконичните жолти училишни автобуси, кои претходно ги имаше видено само во филмовите и телевизиските серии. Таа исто така изрази возбуда поради посетата на традиционалните американски ресторани и доживувањето на аспекти од секојдневниот живот кои изгледаат специфично американски.

Патувањето набрзо се прошири надвор од Индијана. За време на нејзините патувања, Тора го посети и Сан Франциско, каде што проба локална храна и ги истражуваше познатите знаменитости. Во текот на целото патување, таа постојано ја опишуваше Америка како филмски сет кој оживеал пред нејзините очи, со познати сцени од телевизијата и филмовите кои одеднаш се појавуваат пред неа.

Нејзината публика на социјалните мрежи растеше со голема брзина, бидејќи гледачите беа фасцинирани од нејзиниот ентузијазам. Многу Американци ги сметаа нејзините реакции за освежувачки, додека меѓународните следбеници уживаа да ги гледаат познатите аспекти на американската култура низ очите на некој што ја посетува земјата за првпат.

Откритието на „ренч“ сосот што целосно ја изненади

Иако забелешките на Тора од патувањето привлекоа внимание, едно конкретно откритие на храна ја лансираше во вирална слава. За време на еден оброк во американски ресторан, таа се запознала со „ренч“ сосот — главен дел од американската култура на исхрана кој никогаш претходно го немала пробано — и веднаш останала маѓепсана од вкусот.

Според „Њујорк Пост“ (New York Post), Тора брзо започнала да додава „ренч“ сос во најразлична храна, вклучувајќи помфрит, бургери и солени компирчиња виткани во сланина (tater tots). Овој сос стана задолжителен дел од нејзините оброци преку ноќ, појавувајќи се во секоја наредна објава додека таа експериментираше со нови комбинации.

Нејзината реакција допре до уште поширока публика кога во една објава на социјалните мрежи на шега го опиша сосот како „нешто што предизвикува зависност како дрога“ (like crack). Ова претерано споредување имаше за цел да подвлече колку вкусот и станал зависен и колку била изненадена што толку популарен американски прехранбен производ бил целосно отсутен од нејзиниот живот во Европа.

Дел од причината зошто реакцијата на Тора одекна толку силно е специфичното место што „ренч“ сосот го има во американската кулинарска култура. Со децении, тој е еден од најпопуларните сосови во САД, кој се користи како дресинг за салата, сос за замакање и додаток за сè — од пица и пилешки крилца, па сè до зеленчук и грицки. Меѓутоа, во Шведска и во поголемиот дел од Европа, „ренч“ сосот е многу поредок. Иако некои специјализирани продавници увезуваат американски производи, тој не е ни приближно толку распространет или културно значаен како во САД. Таа разлика помага да се објасни зошто таа реагираше со толку голем ентузијазам: таа не само што проба нов сос, туку откри вкус со кој израснале милиони Американци, а кој останува релативно непознат во нејзината татковина.

Од фудбалски навивач до интернет ѕвезда

Еден од највпечатливите аспекти на нејзиниот ненадеен успех е тоа што сè се случи сосема органски. Таа немаше цел да стане вирална личност или феномен на социјалните мрежи. Наместо тоа, нејзината популарност порасна бидејќи луѓето се поврзаа со нејзината искрена возбуда, љубопитност и подготвеност да им даде значење на секојдневните детали кои другите ги занемаруваат.

Таа, исто така, зборуваше за својата почит кон американската љубезност. Според нејзините набљудувања, луѓето во САД се многу поподготвени да започнат разговор со непознати отколку во Шведска, каде што социјалните интеракции имаат тенденција да бидат порезервирани. Средбите со заедниците на Амишите и други уникатни американски знаменитости за кои претходно само читала, го засилиле нејзиното чувство дека патувањето низ земјата изгледа како чекорење во свет кој претходно го искусила само преку поп-културата.

Елса Тора пристигна во Америка очекувајќи да гледа фудбал и да ја бодри својата репрезентација на Светското првенство. Наместо тоа, таа стана една од најнеочекуваните вирални личности на турнирот. Нејзината приказна покажува како големите спортски настани можат да создадат културна размена која се протега далеку надвор од стадионите.

Иако фудбалот е причината што ја донесе во Соединетите Држави, сепак луѓето, искуствата и, можеби најмногу од сè, една чашка „ренч“ сос го оставија најголемиот впечаток — претворајќи ја шведската фудбалска навивачка во интернет сензација, а класичниот американски сос во главна ѕвезда на нејзиното патување.

Фото: Instagam @elsa.thora