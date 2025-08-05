Зошто младите жени избираат повозрасни мажи?

Објаснувањето што најчесто се дава на вакво прашање е дека тој е еден вид замена за нејзиниот татко, за татковска фигура – тој е постар, помудар, заштитнички настроен. Сепак, дали е тоа сè?

Во принцип, никој не размислува за ништо посебно кога жена или девојка (секако полнолетна) е во врска со постар маж. Во ред, почесто е партнерите да бидат блиски по возраст, но ова не е ни премногу невообичаена варијанта.

Ако двајцата не изгледаат хармонично како пар (на пример, тој ги покажува своите години, а таа изгледа млада), може да има непријатни коментари како што се: „Штета, нејзиниот татко може да биде тој!“, но, генерално, општеството не се згрозува од ваков вид врска.

Кога станува збор за вакви врски, луѓето се прашуваат зошто двајцата се заедно (ако се исклучи можноста некој да има материјална корист).

Постар маж сака млада и убава жена покрај себе, па, никој тука не бара дополнително објаснување (иако, да бидеме фер, мотивите на таков постар маж често се многу подлабоки и посложени од едноставната физичка желба), но, ако не е богат, зошто млада жена би сакала да биде покрај него?

Објаснувањето што најчесто се дава на такво прашање е дека тој е еден вид замена за нејзиниот татко, за татковска фигура – тој е постар, помудар, позаштитнички настроен, таа се чувствува безбедно со него… Дали ова објаснување секогаш е точно? Понекогаш е, но дали е секогаш вистина?

Не е.

Со правилна исхрана, доволно движење и, пред сè, живост на духот, витален педесетгодишен маж може да има повеќе енергија и повеќе живот во себе отколку маж десет или дури 20 години помлад.

На 50-годишна возраст, тој е позрел и поискусен од неговите помлади „колеги“, потрпелив, поупорен и навистина способен да ѝ даде на жената чувство на сигурност.

Бидејќи тој е витален, жената нема навистина да има впечаток дека е со многу постар маж, па затоа не може да се зборува за замена на таткото. Плус, ако жената сака да основа семејство, постар маж тешко дека ќе биде неподготвен за тоа.

Накратко: иако во некои случаи постар маж може да биде замена за татко, во повеќето случаи тој не е.

Биолошката возраст е помалку важна денес од кога било (што може да се види, меѓу другото, во фактот дека за многу луѓе е тешко точно да се утврди колку години имаат).

Како што стојат работите, наскоро, додека се работи за возрасни, возраста ќе стане најмалку важен фактор за тоа колку години имаме.

Науката наведува 5 причини зошто помладите жени ги сакаат постарите мажи:

1. Силен генетски профил

Се претпоставува дека помладите жени се сè уште во репродуктивна возраст, и кога бараат некој што ќе биде идеален татко на дете, тие сакаат мажи кои веќе се „свој маж“, што е секако посигурно отколку да бидат со млад маж кој нема што да понуди.

Значи, тие треба да се чувствуваат згрижени и безбедни.

2. Постарите мажи имаат самодоверба

Постар господин веќе поминал низ многу бури во животот и зрачи со аура на самодоверба, а млада дама која нема многу искуство може да го олесни животот со некој што знае како да ја има назад во тешки времиња.

Тој маж не мора да има големо богатство, но веројатно има дом и сигурна плата, што е доста привлечно за некој што штотуку започнува во животот.

3. Тие знаат како да се поврзат со жена

Можеби една од најатрактивните работи кај постарите господа е тоа што знаат како да се однесуваат кон жената како кон дама. Ако се вратиме во времето, мажите имале подобри манири, однесувајќи се џентлменски кон жените.

Момците денес имаат различен морал и вредности кои воопшто не се слични на оние родени пред 80-тите.

4. Прашањето на умот

Денес, луѓето веќе се интимизираат на првиот состанок. Но, ако е само физичка привлечност, врската брзо ќе пропадне. Жените ја сакаат интимноста исто како мажите, но сакаат некој што е заинтересиран за нивниот ум.

Исто така, постариот маж ја импресионира со акумулираното знаење и животните искуства.

Постариот маж ужива во добри разговори и друштво. Иако се заинтересирани за сензуална врска, повеќе се грижат да најдат некој со кого уживаат да разговараат на добро кафе.

5. Имаат стил

Што се случи со деновите кога мажите се облекуваа како господа или барем како?

Малку жени сметаат дека е привлечно кога мажите носат фармерки кои се потесни од нивните. Или кога одат во продавница и на вечера во ресторан во тренерки.

Некои од стиловите од минатото треба да се вратат бидејќи не можат да се совпаднат со ниту еден од денешните трендови.

Постојат различни причини зошто луѓето се заљубуваат. Но, општеството ги сака традиционалните врски.

Ако имате среќа да најдете некој во овој живот кој ве прави да се чувствувате подобро, ви дава причина да се насмевнете и ве држи за рака во вашите најтемни денови, тогаш сте пронашле богатство многу поголемо од која било етикета што општеството може да ви ја додели.

извор:kurir.mk

фото:Freepik