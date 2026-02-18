Зошто е сексот толку важен?

Американските психолози од Универзитетот Колумбија со децении ги следат животите на среќните и помалку успешните бракови, прашувајќи и постари и помлади луѓе, и дојдоа до заклучок што ги разбесни многумина. Што откриле? Па, добриот брак започнува и завршува со добар секс.

Постојат многу контрааргументи: постојат добри бракови во кои партнерите доброволно се откажале од секс, постојат сопружници кои немаат секс од религиозни или можеби медицински причини, или кои повеќе немаат желба, тоа се главно постари партнери, но сепак добро се разбираат и го сметаат својот брак за среќен. Сето ова е вистина, но двајцата сопружници одлучиле да живеат воздржан живот, доброволно. Тоа е поентата.

Ако апстиненцијата е одлука само на едниот, другиот порано или подоцна ќе бара задоволство на друго место. Нема ништо попонижувачки од молењето за секс. Прво, партнерот се обидува со заведување, потоа со убедување, ако ништо не се постигне, се навредува и планира одмазда. Ова е во основа прескокнување преку оградата. Оние кои се повозбудливи исто така можат да го принудат својот партнер на врска. Ова е најлошото од сè. Тогаш крајот е навистина близу.

Позадина

Постојат толку многу причини за одбивање секс колку што има и луѓе, а малку причини се оние што партнерите ги разбираат. Тешко е да се разбере жена или маж кој тврди: „Те сакам со сето срце, но нема да имам секс со тебе!“ Ако нема друга причина, во оваа реченица се крие голема лага. Жените кои премногу често ја користат излитената фраза: „Ме боли главата“ или „Изморена сум“, треба да размислат која е вистинската причина за одбивање секс, а мажите кои се постојано под стрес треба да сфатат дали одвлекувањето на вниманието е недостаток на љубов, друга жена или вистинско непријатно чувство. Пред сè, потребно е да се разговара. Секогаш и во секоја ситуација. Ако двојката одлучи да апстинира, тие треба да разговараат и тоа е нивна заедничка одлука. Ако само едно лице одлучи, тие мора да му објаснат на другото зошто и какви последици ќе има тоа врз врската. Заклучена врата и цврсто свртен грб во брачниот кревет не се доволни. Ова е голема одлука што влијае на двајцата вас и ќе има длабоко влијание врз вашиот живот.

Интимност

Зошто сексот е толку важен? Сексот помеѓу љубовни партнери е и желба за допир, блискост и сигурност, тоа е желба да бидете интимни со вашата сакана личност што е можно подолго, да му угодите и да го направите среќен. Да се ​​потопите во него и да заборавите на светот, да се обедините и да бидете едно во две тела. Тоа е бавно будење, уживање во топлината што сè уште не исчезнала, во нежноста што сè уште ја чувствувате на вашата кожа и во доверлива насмевка што кажува повеќе од многу зборови.

Хормони на среќата

Годините минуваат, партнерите повеќе не се толку нервозни, стануваат помирни, а нивните животи повеќе не се контролирани од хормони, туку од разум и искуство. И токму тие им помагаат на сопружниците во нивните години, на оние кои сè уште не ја изгубиле желбата за секс. Малку е поинаку, потребен е малку повеќе труд и трпение од двете страни, но резултатот е ист како во младоста: задоволство, мир, доверба и уште еден доказ за нежност. Староста не е изговор за воздржаност, исто како што не е главоболка во младоста, ниту ревматизам или артритис во подоцнежните години. Лекарите тврдат дека сексот помага и кај болестите: хормоните на среќата што се ослободуваат за време на сексуалниот однос ја намалуваат или ублажуваат болката и несомнено ги бркаат темните мисли.

Секако, секој живее според својот модел, дека секој брак е уникатен. Дали партнерите имаат интимни врски или не, тоа е нивна одлука. Се додека се среќни и добро се разбираат.

