Знаци кои откриваат дека сте одлични во кревет

Добриот секс и вештините во креветот се подложни на субјективни впечатоци, а дефиницијата се менува од личност на личност. Но, неформалните испитувања и анкети покажуваат дека оваа титула не зависи од големината, издржливоста ниту пак, кореографијата. Откријте што точно значи да се биде одличен и посакуван во кревет…

Креативни сте

Доколку сте креативни во сексот и не запаѓате во монотони рутини, тогаш вие без сомнение ќе бидете оценети како одлични во кревет. Всушност, вие немате секс само во кревет, туку иницирате и во кујната, дневната, па можеби дури и во шкафот. Најинтересно за партнерот е доколку не знае што следува.

Авантуристи сте

Титулата одлични во кревет нема да ја добиете доколку имате само една поза која секогаш успева. Клучот е во ставот и желбата да испробувате нови нешта, страста во вашите очи додека го правите тоа, како и способноста да се насмеете кога телото ќе создаде чудни звуци. Авантуристичкиот дух и подготвеноста на забава е токму она кое ве прави неверојатно добри во креветот.

Разговарате слободно за сексот

Доколку сте отворени и искрени за вашиот сексуален живот и можете слободно да зборувате за сите оние нешта кои ве возбудуваат, тогаш вие без сомнение ќе имате одличен сексуален живот. Исто така, предиграта кај вас не значи само бакнување и прегрнување пред самиот акт, туку трае и во текот на денот преку секси пораки или возбудливи телефонски повици во кои објаснувате точно што сакате тој или таа да ви направи кога ќе се врати од работа.

Не се плашите да бидете гласни

Не велиме дека вашата намера е да ги разбудите сите соседи во зградата, туку дека едноставно не ви пречи да се препуштите во моментот и гласно да уживате во вашите интензивни емоции. На овој начин вие јасно му кажувате на вашиот партнер точно што сакате, притоа истовремено возбудувајќи го и него или неа со вашите секси воздишки.

Самоуверени сте

Дури и кога не знаете што точно правите, доколку имате голема самодоверба и секогаш сте отворени за нови истражувања во сексот тогаш без сомнение ќе бидете доживеани како одлични во креветот. Самоувереноста е една од оние карактеристики кои секогаш се сметаат за позитивни и возбудливи во сексот.

извор:попара.мк

фото:Freepik