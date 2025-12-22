Ѕирнете во домот на Тања Савиќ: Новогодишни декорации како во филм

Декември е месец на празници, а многу домови блескаат со најубав сјај и наликуваат на нереални бајки. Повеќето јавни личности ги украсуваат своите куќи и станови до непрепознатливост, а на социјалните мрежи се фалат со новогодишната атмосфера што наликува на оние од холивудските списанија. Тања Савиќ сега го покажа својот семеен дом во празнична атмосфера, каде што сè блеска и сјае.

Пејачката се огласи на Инстаграм за да покаже како го украсила својот дом со Муки.

Прво снимила како добила благо од својот партнер како подарок на кое пишувало „Те сакам“, а потоа разнежни со видео од мало куче кое носи црвена машна.

После тоа, Тања почна да ја кити елката, а имаше претежно црвени, сребрени и златни украси.

Пејачката конечно го покажа конечниот резултат, а елката во нејзината дневна соба имаше шарени светла и вештачки снег на неа.

Посебен детаљ што привлече внимание беше малиот Дедо Мраз кој стоеше на прозорецот.

printscreen/tanja_savic_private