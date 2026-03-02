Жената што пукаше во домот на Ријана е обвинета за обид за убиство

Жена од Флорида е уапсена и обвинета за обид за убиство откако во неделата испукала куршуми во домот на пејачката Ријана, која живее со партнерот A$AP Rocky.

Полицијата во Лос Анџелес ја идентификуваше осомничената како 35-годишната Ивана Ортиз, која е приведена со кауција од 10,2 милиони долари. Според полициското соопштение, Ортиз испукала повеќе куршуми од својот автомобил кон адресата на Ријана, но никој не е повреден.

Најмалку десет куршуми биле испукани од белата Тесла пред возачот да избега од местото на настанот. Напаѓачот бил опишан како жена со плетенки, облечена во кремаста блуза, а нејзиното возило било валкано одоздола.

Полициски хеликоптер набрзо го лоцирал возилото на паркинг во населбата Шерман Оукс, каде што Ортиз била уапсена. Извор близок до двојката изјавил за New York Post дека Ријана и A$AP Rocky „не знаат многу“ за инцидентот и немаат дополнителни информации.

Исто така, потврдено е дека A$AP Rocky не бил дома во времето на пукањето. Двојката има три деца заедно: тригодишниот РЗА, двегодишниот Рајот и петмесечниот Роки. Полицијата потврди дека случајот го истражува нивниот Оддел за грабежи и убиства, додека мотивот за нападот засега е непознат.

фото:Instagram printscreen/badgalriri