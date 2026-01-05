Затегнати односите во „Ѕвездите на Гранд“: „Не можат во очи да се гледаат“

По настапот на еден од натпреварувачите во „Ѕвезде Гранда“, додека членовите на жирито коментираа за неговото пеење, Дара Бубамара ја искористи можноста да зборува за односот на нејзините колеги пред публиката и натпреварувачите.

Немања Грујиќ од тимот на Цеца Ражнатовиќ ја прослави победата во дуелот кога освои максимален број гласови.

Со него на сцената беше конкурентот на Дара, Марко Милојевиќ, на кого му беше одземен гласот на Ѓорѓе Давид, поради што ќе мора да пее уште еднаш во баражот на крајот од шоуто.



Ана Бекута и Александар Милиќ Мили сметаа дека првиот кандидат заслужува мала предност и дека е јасно дека ужива додека пее. Сепак, кога водителот, Воја Недељковиќ, сакаше да му го даде зборот на Драган Којиќ Кеба, го претстави како најдобар пријател на Мили, на ироничен начин.

– Не можат во очи да се гледаат – извика Дара Бубамара, додека другите не знаеја дали е шега или вистина.

Кеба не сакаше да ги коментира зборовите на својот колега, па веднаш се префрли на оценување на натпреварувачите.

Дека е затегнато меѓу членовите на жирито во „Ѕвездите на Гранд“ веќе е добро познато, а истото очекувано продолжува и од наредните емисии.

фото:You Tube printscreen/ Zvezde Granda