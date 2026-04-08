„Засекогаш ќе ја паметам нејзината прва насмевка“ – Аца Софронијевиќ воодушевен од ќерката Тара

Александар Софронијевиќ влезе во најубавата улога во својот живот – стана татко на девојче, Тара, кое неговата сопруга Косана го роди на големиот празник Благовештение.

Тој ја сподели среќната вест со своите следбеници на социјалните мрежи, не криејќи ги емоциите поради доаѓањето на неговата наследничка, која, како што вели, целосно му го променила светот.

Гордиот татко не штедеше зборови кога опишуваше колку многу му значи овој момент, и искрено и трогателно ги сподели своите први впечатоци по средбата со својата ќерка:

„Денес, на Благовештение, ја добивме најубавата вест што животот може да ни ја даде. Станавме родители на малата Тара. Фала му на Бога за овој благослов и дар што го осветли нашиот дом и нашите животи. Благодарам на мојата храбра сопруга за твојата сила и љубов, ти си мојот херој! Сакам секој од вас барем еднаш во животот да ја почувствува оваа неопислива среќа. Добредојде Тара, наше прекрасно, најубаво срце. Засекогаш ќе го паметам тој поглед денес и нашиот прв допир и нејзината прва насмевка. Ви благодарам на сите за убавите желби и честитки“, напиша Софронијевиќ на Инстаграм.

View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Sofronijevic (@sofronacc)

Неговите зборови предизвикаа лавина од позитивни реакции, а бројни пријатели, колеги и следбеници им испратија честитки и најдобри желби на новите родители. Името што го избраа за нивната наследничка – Тара, кое носи силна симболика и длабоко значење, исто така привлече посебно внимание.

Foto: Instagram/ print screen/sofronacc