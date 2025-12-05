„Заљубена сум во Новогодишната атмосфера“: Мелита покажа како го накитила домот (видео)

Поранешната ТВ водителка Мелита Ракичевиќ ја украси новогодишната елка и ја сподели празничната атмосфера од својот дом со своите следбеници на социјалните мрежи.
Мелита се сними додека внимателно ги ставаше украсните гранчиња на дрвото, додаде бројни лампиони и еднобојни светилки, кои создадоа нежна, празнична светлина.
@melita_mel7 #newtrend #homedecor #foryou #magic #creatorsearchinsight ♬ original sound – muzikaterapija
Таа откри дека новогодишното китење за неа е вистинска љубов и дека ова украсување што сега го покажа е само почеток на празничната магија во нејзиниот дом.
„Заљубена сум во новогодишната атмосфера“, искрено изјави Мелита, а големата фигура на Дедо Мраз што ја покажа пред камерата го привлече и им го задржа вниманието на нејзините следбеници.
@melita_mel7 #homedecor #homemade #viral #foryou #creatorsearchinsight ♬ original sound – Melita
Елката е поставена во центарот на вниманието во пространиот и топло уреден дневен престој, кој го надополни со овој посебен празничен шарм.
Новогодишниот дух што Мелита го создава во својот дом ветува уште многу убави моменти, кои сигурно ќе ги сподели со сите нас, инспирирајќи радости и уживање во магијата на празниците.
Foto: printscreen/tiktok