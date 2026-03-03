„Загрижувачко“ истражување: Помладите мажи мислат дека жената треба да му се покорува на сопругот

Наодите, објавени пред Меѓународниот ден на жената, беа окарактеризирани како „загрижувачки“ од Џулија Гилард, поранешна австралиска премиерка и актуелна претседателка на Глобалниот институт за женско лидерство (GIWL).

Глобалното истражување на 23.000 луѓе покажа дека една третина (33%) од мажите и момчињата од генерацијата Z сметаат дека сопругот треба да го има последниот збор за важните одлуки донесени во домот, додека сличен процент (31%) од оваа возрасна група се согласува дека сопругата секогаш треба да му се покорува на својот сопруг.

Поголем процент од мажите во оваа возрасна група – родени помеѓу 1997 и 2012 година и затоа на возраст од средината на тинејџерските години и сега на 20-тите години – се чувствувале вака отколку постарите генерации, според истражувањето на Ипсос за GIWL на Кингс колеџ во Лондон.

Бејби-бумерите – оние родени помеѓу 1945 и 1965 година и на возраст од 60-ти и 70-ти години – најмалку размислувале вака, при што само 13% од мажите во оваа возрасна група сметаат дека сопругата секогаш треба да го слуша својот сопруг, а помалку од една петтина (17%) се согласуваат дека сопругот треба да го има последниот збор за важните одлуки.

Наодите, исто така, покажаа дека помладите жени имаат поголема веројатност да имаат традиционални ставови, при што речиси една петтина (19%) од жените од генерацијата Z се согласуваат дека мажите треба да го имаат последниот збор при донесувањето одлуки во споредба со само 6% од бејби-бумерите.

Наодите беа слични и по прашањето за послушноста на сопругата, при што 18% од жените од генерацијата Z рекле дека секогаш треба да го почитуваат својот сопруг, за разлика од 6% од бејби-бумерите.

Гилард, која беше единствената жена премиер во Австралија, вели: „Загрижувачки е да се види дека ставовите кон родовата еднаквост не се попозитивни, особено кај младите мажи“.

Анкетата, исто така, покажа дека помладите мажи најверојатно се согласуваат со традиционалните идеи за сопствените улоги во општеството, при што повеќе од четири од 10 (43%) од мажите и момчињата од генерацијата Z сметаат дека треба да се обидат да бидат физички цврсти.

Ова е во споредба со само една четвртина од мажите од генерацијата Z кои го имаат овој став.

Гилард додаде: „Многу мажи од генерацијата Z не само што поставуваат ограничувачки очекувања од жените, туку се заробуваат и себеси во рестриктивни родови норми“.

Овој извештај обезбедува многу информации за глобалните трендови на родова еднаквост.

Доброто истражување е клучно за разумна дебата и напредок.

Професорот Хиџунг Чунг, директор на GIWL во бизнис школата KCL, вели: „Длабоко е загрижувачки да се види дека традиционалните родови норми опстојуваат денес, а уште позагрижувачки е што многу луѓе се чини дека се под притисок од општествените очекувања кои всушност не го одразуваат она во што повеќето од нас веруваат“.

Вкупното истражување, исто така, покажа дека речиси една четвртина (24%) од возрасните сметаат дека заработувањето пари е одговорност на мажите, додека нешто помалку од една петтина од луѓето сметаат дека грижата за децата и домашната работа треба да бидат примарна одговорност на жените.

