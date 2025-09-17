Задругарката повторно доживеа непријатност: Филерите ѝ пукнаа во задникот, па се прошири страшен мирис

Пријателката на Вања Живиќ, учесничка во реалното шоу „Елита 9“, се огласи откако на старлетата ѝ пукна силиконот во задникот.

Инцидентот се случил додека Вања била во друштво на Милена Качавенда и Марко Јањушевиќ Јануш, а потоа побарала од продукцијата итно да и го сошијат.

Инаку, соговорничката открива дека ова не е прв пат Вања да се соочи со ваква ситуација. Претходниот инцидент исто така бил непријатен, а таа особено се сеќава на непријатниот мирис што се ширел.

– Вања нема импланти, туку аква филери кои се вбризгуваат во задникот. Минатиот пат исто така протекуваше, се сеќавам дека мирисаше многу. Не знам дали колегите го забележаа сега, но знам дека минатиот пат се задушувавме поради тоа колку лошо мирисаше. Очигледно ѝ се скина шевот и гелот протече. Го мразам тоа… Не знам како може да биде толку неодговорна кон себе – рече пријателката на Вања Живиќ.

Да потсетиме, на Вања Живиќ пред неколку месеци ѝ беа ставени 400 кубни во задникот.

– Таа имаше операција на задникот. Многу луѓе ја разубедуваа, семејството, пријателите, но таа запна и никој не можеше да ја разубеди. Таа отиде на неколку консултации со лекар, а потоа се откажа и закажа операција, за која мораше да издвои неколку илјади евра – рекол изворот во тоа време и додал:

– Стави околу 400 кубни материјал во задникот, но за среќа, има добри мускули, добра основа, бидејќи редовно тренира со години, па ќе изгледа токму како што треба. Искрено, се мачеше, знам дека операцијата траеше долго, траеше повеќе од три часа. Другиот ден беше во болница, па ја пуштија да се опоравува дома. Тешко е, мора да следи строги правила додека сè не заздрави и не се врати во нормала… Има мала болка во колкот, но што може да направи.

Foto: printscreen/instgaram/vanjazivic