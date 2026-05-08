Во домот на водителката на „Никогаш не е доцна“ се слави – нејзините синови близнаци полнат 28 години

Во домот на Драгана Катиќ има огромна прослава и најпосебен ден, бидејќи пред речиси три децении таа стана мајка на две момчиња.

Познатата водителка, Драгана Катиќ, денес има посебна причина за славење! Синовите на Драгана Катиќ, близнаците, Бојан и Бобан, го слават својот 28-ми роденден. По тој повод, водителката сподели фотографија од породилното одделение на својот Инстаграм профил, направена веднаш по нивното раѓање, со порака што ги изненади многу нејзини следбеници.

Водителката на емисијата „Никогаш не е доцна“ ретко споделува приватни моменти, но овој пат не ја криеше својата гордост и емоции.

– Пред дваесет и седум години на денешен ден, ја запознав безусловната љубов и ја живеам. Среќно мои момчиња – напиша таа под фотографијата, која многумина ја испратија со честитки и емотикони во форма на срца.

Иако синовите на Драгана Катиќ, близнаците Бојан и Бобан, денес водат сосема различни животи, едниот во Србија, другиот во странство, двајцата се сметаат за успешни и посветени момци. Освен тоа, како што вели нивната мајка, тие се чесни луѓе.

Бобан Живановиќ е магистер по архитектура кој го завршил своето образование во Берлин, каде што живее и денес. Неговата работа, стил и поглед на светот биле обликувани од европското образование и култура, а како што често истакнува Драгана, токму Бобан е заслужен за модерниот изглед на нивниот семеен дом.

Од друга страна, Бојан Живановиќ останал во Белград и дипломирал на Факултетот за политички науки. Денес, тој успешно се занимава со продукција и организација на настани.

Драгана не крие колку е горда на своите деца.

– Многу сум горда на нивната чесност, работните навики и кругот на пријатели што го изградиле околу нив. Кога некој ќе ги спомене, добивам тахикардија. Знам дека како мајка направив нешто правилно – рече таа еднаш.

Иако ги одгледала своите синови како самохрана мајка, Драгана вели дека во ниту еден момент не ја гледала улогата на мајка како жртва, туку како привилегија:

– Тоа е мој долг кон Бога кој ми ја даде улогата на мајка на толку прекрасни деца – рече водителката за „Гранд“.

фото:Instagram printscreen/dragana_katic