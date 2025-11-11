Радио Милева оригинален рецепт

Во брак се 30 години, а спијат одвоено: Актерот со необично брачно признание – „Кога сакаме да ја правиме онаа работа си чукаме на врата“

Актерот Сенад Башиќ, кој стана познат по улогата на Фарук Фазлиновиќ во серијата „Луд, збунет, нормален“, со години ужива во хармоничен брак.

Неговата сопруга, Јасна, и тој се запознале во јавен превоз пред 30 години, а нивното познанство во трамвајот прерасна во долгогодишна љубов.

– Веќе не сум толку немирен, не се возбудувам од ситници и глупави работи и не гледам телевизија – рече актерот во една пригода, а потоа откри кој е рецептот за совршен брак.

– Па, секој нека си земе своја соба. Француски кревет, тоа е најголемата глупост, особено ако сакате да остарите со некого. Англичаните се многу попаметни таму, таа има своја соба, тој има своја, а кога сакаат да ги прават „тие работи“ си тропаат на вратите еден на друг, тоа е апсолутно точно.

– Со оглед на тоа што собата на мојата ќерка беше празна, земам јорган, купувам кревет и се одвојувам, си ги средувам своите соби. Имаме дневна соба кога сакаме да разговараме за нешто, по две или три реченици одеднаш, кога ќе видиме дека ќе има конфликт, веднаш одиме во нашите соби – ја откри Сенад својата за хрватскиот „ИН Магазин“.

